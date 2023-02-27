تقرير يطالب بمراجعة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تقريرًا حكوميًا قال إن الولايات المتحدة جهّزت جيش أفغانستان المنهار بأكثر من 18 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة، أن التقرير الحكومي حول أفغانستان سيناقشه الكونجرس قريبًا، كما أكدت أن التقرير شدد على ضرورة مراقبة مساعدات أوكرانيا لتجنب الوقوع في خطأ أفغانستان.

وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول الحليفة لأوكرانيا، وأعلنت حتى الآن، عن حزمة مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 24.9 مليار دولار، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأعلن بايدن، في يناير الماضي أن واشنطن سوف ترسل لأوكرانيا 31 دبابة مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى.

كما دعا زيلينسكي، مرارًا إلى تزويد بلاده بطائرات مقاتلة طراز F- 16، وهي خطوة لم توافق عليها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون حتى الآن.