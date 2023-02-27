الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظة القاهرة تتابع مستجدات أعمال الإزالات بعزبة أبوقرن

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، على المتابعة المستمرة لمستجدات الأعمال لإزالات عزبة أبوقرن أولا بأول، والنزول بموقع العمل للتأكد من أن جميع أعمال الإخلاء والإزالات تجرى بشكل آمن ومنظم ودون أي معوقات، وتأكيدًا على إعطاء دفعة للأعمال ولفريق العمل للانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية المقررة لها، وفي إطار تعليمات المحافظ خالد عبدالعال.

قالت نائب المحافظ، في تصريح اليوم، إن هذه الأعمال تأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية لتطوير المناطق العشوائية التي وضعتها القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالمواطن بنقله من العشوائيات الخطرة إلى مجتمع أمن وراق يتمتع فيه بجميع الخدمات المقدمة بشكل حضاري يحيا من خلاله في بيئة أمنة حضارية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبوقرن في ضوء المتابعة اليومية أسفرت عن هدم عقار سكني ملكية خاصة، وهدم عقار هدمًا كليًا تابعًا لأملاك الدولة من أصل 5 عقارات، إضافة إلى هدم 5 عقارات هدما جزئيا ليكون إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء استئناف أعمال الإزالة بعزبة أبوقرن إلى هدم 11عقارا كليا من أصل 22 عقارا ملكية خاصة، وهدم عقار أملاك دولة وإخلاء 11 عقارا، بإجمالي 37 أسرة تم تعويضهم ماديا من إجمالي 140 أسرة.

شددت على ضرورة استمرار الأعمال دون توقف وبذل أقصى الجهود لإنهاء جميع الأعمال بشكل آمن والاستمرار في التعاون مع أهالي العزبة وتذليل أي صعوبات قد تعوق الأعمال وحلها بشكل جذري تزامنا مع الجهود المتلاحقة التي تبذلها الدولة المصرية؛ للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

محافظ القاهرة جيهان عبد المنعم المتابعة المستمرة مستجدات الأعمال عزبة أبو قرن إزالات الاخلاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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