مجلس الحاصلات الزراعية: توفير الجودة والسعر والخدمة سر نجاح التصدير

قال طارق أبوبكر، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس، إن الصادرات تعتمد على بائع مصري ومشتر، وفي المقام الأول لا بد من العمل على إرضاء العميل، وبالتأكيد من هنا تزيد الصادرات.

وأضاف أبوبكر، خلال مؤتمر قمة الغذاء، اليوم أنه لا بد من التركيز على المتغيرات ومعرفتها لسرعة توفير الجودة والسعر والخدمة، وبالتالي زيادة الصادرات، لذا هي مسئولية مشتركة، لتكوين نقطة وصل بين المصدر والمزارع والمستورد، مما يتطلب تعاونا كاملا بين جميع حلقات السلسلة.

انطلقت قمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى، اليوم، بحضور وزراء الزراعة والتعاون الدولي والتموين وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي.

وبدأت القمة بالسلام الوطني.

وقال المستشار نيكلاوس زامس، نيابة عن كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الدول تـأثرت بالأحداث الأخيرة في العالم، مما أثر على الأسعار والمعروض من المنتجات الغذائية للفئات الأكثر احتياجاً ومعدلات التضخم، إلا أنه ثمن الدور الذي قامت به الحكومات خاصة في مصر، موضحاً: "حتى إذا كان الطريق طويلًا، إلا أن الدول لا بد أن تدعم بعضها البعض لتحقيق الأمن الغذائي، والاتحاد الأوروبي من جانبه قام بضخ الكثير من الأموال لدعم الدول ومنها مصر، لدعم المزارعين والأبحاث الزراعية وتعزيز السعات التخزينية، ونحن نعمل مع وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتعاون الدولي، وشركاء فرنسيين لزيادة الدعم وتخفيف الضغوط.

وأشار إلى أن أكثر من 200 ألف عائلة مصرية ستستفيد من برنامج التنمية الحضرية الذي سيتم إطلاقه هذا العام، مؤكدا أن مصر لديها المؤهلات اللازمة لتصبح الأولى في التصدير لأفريقيا وأوروبا في المستقبل.