محمد الباز يناقش «آدم الأول» بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا.. الأربعاء

يستضيف مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، حفل مناقشة رواية «آدم الأول» للدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور ضمن برنامج "حديث الأربعاء"، وذلك يوم الأربعاء المقبل الأول من مارس في تمام السادسة مساءً.

الرواية يناقشها كل من الدكتور يسري عبدالله، والدكتور هيثم الحاج علي الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، ويدير اللقاء الدكتورة شهد مختار.

أما عن رواية "آدم الأول" فقد صدرت عن دار ملهمون للنشر والتوزيع، وتعتبر الرواية الثانية في مسيرة الدكتور محمد الباز بعد روايته الأولى "الزينة.. سيرة وجع".

وقال الباز عن روايته: «هذه روايتى الثانية.. فى الحقيقة هى روايتنا جميعًا.. وضعت فيها كثيرًا من شكوكنا وحيرتنا وبحثنا عن مصيرنا.. بطلها هو آدم الأول الذى يتحدث عما أخفته الكتب المقدسة عن الإنسان الذى يعتقد أن الله تخلى عنه.. ستجد فيها نفسك حتمًا.. نصيحتى فقط أن تقرأها بقلبك قبل عقلك».

صورة المناقشة

أما عن الدكتور محمد الباز فقد سبق وأصدر عشرات الكتب التي تتناول الشأن العام والسياسي وتحليل الظواهر الثقافية والاجتماعية، من بينها: «حدائق الجنس.. فنون الجنس عند العرب»، «محاكمة الشعراوي»، أيام مرسى «كتاب الصدمات»، «مثقفون وأوغاد»، «المشير.. قصة الصراع بين مبارك وأبوغزالة»، «أفكار منحرفة.. هل الأديان سبب شقاء البشرية؟»، «الدين في مصر»، «أفكار ومشانق»، «رهبان وقتلة.. ماذا يحدث في بيت الرب؟»، «الإسلامجى.. أسرار دولة الشيوخ الخاصة»، «القرآن في مصر»، «العقرب السام.. عمر سليمان جنرال المخابرات الغامض»، «كهنة المعبد»، «القمص الملعون زكريا بطرس»، «سقوط الآلهة.. كيف سقط مبارك ورجاله؟»، «هيكل.. المذكرات المخفية»، «رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان في أحداث يناير»، كما خاض الكاتب الدكتور محمد الباز تجربته السردية الأولى من خلال روايته «الزينة»، وأصدر مؤخرًا كتابًا عن سيرة الشيخ ياسين التهامي جاء تحت عنوان «أسرار عميد دولة المداحين».