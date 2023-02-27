في حفل فني بدسوق.. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد أحمد زويل

ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة للاحتفاء بالقامات الوطنية في مختلف المجالات، شهد قصر ثقافة دسوق الاحتفال بالذكرى الـ 77 لميلاد العالم أحمد زويل، وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض الفنون التشكيلية لفناني دسوق تضمن ثلاثين عملا فنيا ما بين التصوير الزيتي والنحت.

بدأ الحفل الفني بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة د. جاكلين بشرى مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ رحبت فيها بالحضور الكريم، وعددت مآثر العالم الجليل الراحل، تلاها فقرة شعرية قدمتها نادية مهران، وكلمة للفنان مجدى الشربينى عن صداقته بالعالم الجليل أحمد زويل، وكلمة اللواء رئيس المدينة، نقل خلالها تحيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معبرا عن سعادته أن يكون موجودا للاحتفال بذكرى ميلاد العالم الجليل أحمد زويل، مقدما الشكر لأهل دسوق ومسؤولي قصور الثقافة على التحضير واستضافة الاحتفالية، وللفنانين المشاركين في الاحتفال، موضحاً أن العالم المصري الكبير أحمد زويل ابن مصر، هو أحد العلماء المصريين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في العالم أجمع ،وهو واحد ممن يجلهم رجال العلم حول العالم، بل وشباب العالم الذين يحلمون بأن يكونوا مثل زويل.

وشهد الاحتفال تكريم بعض رموز الثقافة والإعلام بمدينة دسوق، وعدد من الفقرات المتنوعة عن رحلة زويل نحو العالمية، وحياته، وأعقبها فقرة لفريق غنوة باند. نظم الحفل فرع ثقافة كفر الشيخ التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وبحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمهتمين بالشأن العام، وباقة من الفنانين التشكيليين بالمحافظة.

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