مواعيد الصلاة في رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام
أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث يصوم المسلمون من وقت آذان الفجر وحتى آذان المغرب يوميًا ولمدة تصل إلى ثلاثين يومًا ، لذا يزداد اهتمام المسلمين بمتابعة مواعيد الصلاة في رمضان لأدائها في مواعيدها المحددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام .
عدد ساعات الصيام في رمضان 2023
تختلف عدد ساعات الصيام في رمضان من بداية الشهر إلى آخره مع اختلاف مواعيد الآذان فيه، ويكون آذان المغرب في أول يوم رمضان الساعة 6:19 مساءً، وموعد آذان الفجر الساعة 4:15 وبذلك تصل عدد ساعات الصيام إلى أكثر من 14 ساعة وتزداد مع مرور الشهر .
مواقيت الصلاة في رمضان
|رمضان
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|1
|04:39 ص
|06:04 ص
|12:10 م
|03:38 م
|06:15 م
|07:45 م
|2
|04:38 ص
|06:03 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|3
|04:37 ص
|06:02 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|4
|04:36 ص
|06:00 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|5
|04:34 ص
|05:59 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|6
|04:33 ص
|05:58 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:18 م
|07:48 م
|7
|04:32 ص
|05:57 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:19 م
|07:49 م
|8
|04:29 ص
|05:54 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|9
|04:28 ص
|05:53 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|10
|04:26 ص
|05:52 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:21 م
|07:51 م
|11
|04:25 ص
|05:51 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|12
|04:24 ص
|05:50 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|13
|04:22 ص
|05:48 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|14
|04:21 ص
|05:47 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|15
|04:19 ص
|05:46 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:24 م
|07:54 م
|16
|04:18 ص
|05:45 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|17
|04:17 ص
|05:44 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|18
|04:15 ص
|05:43 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:26 م
|07:56 م
|19
|04:14 ص
|05:41 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:27 م
|07:57 م
|20
|04:13 ص
|05:40 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:27 م
|07:57 م
|21
|04:11 ص
|05:39 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:28 م
|07:58 م
|22
|04:10 ص
|05:38 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:28 م
|07:58 م
|23
|04:09 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|24
|04:07 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|25
|04:06 ص
|05:35 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|26
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|27
|04:03 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:31 م
|08:01 م
|28
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|29
|04:01 ص
|05:30 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|30
|04:00 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م