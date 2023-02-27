أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث يصوم المسلمون من وقت آذان الفجر وحتى آذان المغرب يوميًا ولمدة تصل إلى ثلاثين يومًا ، لذا يزداد اهتمام المسلمين بمتابعة مواعيد الصلاة في رمضان لأدائها في مواعيدها المحددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام .

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023

تختلف عدد ساعات الصيام في رمضان من بداية الشهر إلى آخره مع اختلاف مواعيد الآذان فيه، ويكون آذان المغرب في أول يوم رمضان الساعة 6:19 مساءً، وموعد آذان الفجر الساعة 4:15 وبذلك تصل عدد ساعات الصيام إلى أكثر من 14 ساعة وتزداد مع مرور الشهر .

مواقيت الصلاة في رمضان