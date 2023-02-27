الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة في رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام

الصلاة
الصلاة

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث يصوم المسلمون من وقت آذان الفجر وحتى آذان المغرب يوميًا ولمدة تصل إلى ثلاثين يومًا ، لذا يزداد اهتمام المسلمين بمتابعة مواعيد الصلاة في رمضان لأدائها في مواعيدها المحددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام . 

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023

تختلف عدد ساعات الصيام في رمضان من بداية الشهر إلى آخره مع اختلاف مواعيد الآذان فيه، ويكون آذان المغرب في أول يوم رمضان الساعة 6:19 مساءً، وموعد آذان الفجر الساعة 4:15 وبذلك تصل عدد ساعات الصيام إلى أكثر من 14 ساعة وتزداد مع مرور الشهر .

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مواقيت الصلاة في رمضان 

رمضانصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
104:39 ص06:04 ص12:10 م03:38 م06:15 م07:45 م
204:38 ص06:03 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
304:37 ص06:02 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
404:36 ص06:00 ص12:09 م03:38 م06:17 م07:47 م
504:34 ص05:59 ص12:08 م03:38 م06:17 م07:47 م
604:33 ص05:58 ص12:08 م03:38 م06:18 م07:48 م
704:32 ص05:57 ص12:08 م03:38 م06:19 م07:49 م
804:29 ص05:54 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
904:28 ص05:53 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
1004:26 ص05:52 ص12:07 م03:38 م06:21 م07:51 م
1104:25 ص05:51 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
1204:24 ص05:50 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
1304:22 ص05:48 ص12:06 م03:38 م06:23 م07:53 م
1404:21 ص05:47 ص12:05 م03:38 م06:23 م07:53 م
1504:19 ص05:46 ص12:05 م03:38 م06:24 م07:54 م
1604:18 ص05:45 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
1704:17 ص05:44 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
1804:15 ص05:43 ص12:04 م03:38 م06:26 م07:56 م
1904:14 ص05:41 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
2004:13 ص05:40 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
2104:11 ص05:39 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
2204:10 ص05:38 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
2304:09 ص05:37 ص12:03 م03:38 م06:29 م07:59 م
2404:07 ص05:36 ص12:03 م03:38 م06:30 م08:00 م
2504:06 ص05:35 ص12:02 م03:38 م06:30 م08:00 م
2604:05 ص05:34 ص12:02 م03:38 م06:31 م08:01 م
2704:03 ص05:33 ص12:02 م03:37 م06:31 م08:01 م
2804:02 ص05:31 ص12:02 م03:37 م06:32 م08:02 م
2904:01 ص05:30 ص12:02 م03:37 م06:33 م08:03 م
3004:00 ص05:29 ص12:01 م03:37 م06:33 م08:03 م

 

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موعد شهر رمضان 2023 والإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر الصيام

رمضان مواقيت الصلاة فى رمضان عدد ساعات الصيام في رمضان اذان الفجر اذان المغرب

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