قبل بدء الشهر المبارك| إمساكية شهر رمضان 2023
يهتم المسلمون بالبحث عن امساكية شهر رمضان حيث يفصلنا عن الشهر الكريم أسابيع قليلة يهتم فيها المسلمون بالبحث عن مواعيد أذان الفجر حيث يلتزموا ببدأ الصوم، وأذان المغرب حيث موعد الإفطار، وهو ما تتيحه إمساكية شهر رمضان شهر رمضان مع مواقيت باقي الصلوات الخمس.
وتعرض “الدستور” في التقرير التالي ومع اقتراب الشهر الكريم، إمساكية شهر رمضان شهر رمضان 2023 وتضم مواقيت الصلوات الخمس.
إمساكية شهر رمضان 2023
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|أذان الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|أذان المغرب
|صلاة العشاء
|الخميس
|1
|23 مارس
|04:39 ص
|06:04 ص
|12:10 م
|03:38 م
|06:15 م
|07:45 م
|الجمعة
|2
|24 مارس
|04:38 ص
|06:03 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|السبت
|3
|25 مارس
|04:37 ص
|06:02 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|الأحد
|4
|26مارس
|04:36 ص
|06:00 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|الأثنين
|5
|27 مارس
|04:34 ص
|05:59 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|الثلاثاء
|6
|28 مارس
|04:33 ص
|05:58 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:18 م
|07:48 م
|الأربعاء
|7
|29 مارس
|04:32 ص
|05:57 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:19 م
|07:49 م
|الخميس
|8
|30 مارس
|04:29 ص
|05:54 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|الجمعة
|9
|31 مارس
|04:28 ص
|05:53 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|السبت
|10
|01 أبريل
|04:26 ص
|05:52 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:21 م
|07:51 م
|الأحد
|11
|02 أبريل
|04:25 ص
|05:51 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|الأثنين
|12
|03 أبريل
|04:24 ص
|05:50 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|الثلاثاء
|13
|04 أبريل
|04:22 ص
|05:48 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|الأربعاء
|14
|05 أبريل
|04:21 ص
|05:47 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|الخميس
|15
|06 أبريل
|04:19 ص
|05:46 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:24 م
|07:54 م
|الجمعة
|16
|07 أبريل
|04:18 ص
|05:45 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|السبت
|17
|08 أبريل
|04:17 ص
|05:44 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأحد
|18
|09 أبريل
|04:15 ص
|05:43 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:26 م
|07:56 م
|الأثنين
|19
|10 أبريل
|04:14 ص
|05:41 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:27 م
|07:57 م
|الثلاثاء
|20
|11 أبريل
|04:13 ص
|05:40 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:27 م
|07:57 م
|الأربعاء
|21
|12 أبريل
|04:11 ص
|05:39 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:28 م
|07:58 م
|الخميس
|22
|13 أبريل
|04:10 ص
|05:38 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:28 م
|07:58 م
|الجمعة
|23
|14 أبريل
|04:09 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|السبت
|24
|15 أبريل
|04:07 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأحد
|25
|16 أبريل
|04:06 ص
|05:35 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأثنين
|26
|17 أبريل
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|الثلاثاء
|27
|18 أبريل
|04:03 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأربعاء
|28
|19 أبريل
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الخميس
|29
|20 أبريل
|04:01 ص
|05:30 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|الجمعة
|30
|21 أبريل
|04:00 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م