الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

قبل بدء الشهر المبارك| إمساكية شهر رمضان 2023

شهر رمضان
شهر رمضان

يهتم المسلمون بالبحث عن امساكية شهر رمضان حيث يفصلنا عن الشهر الكريم أسابيع قليلة يهتم فيها المسلمون بالبحث عن مواعيد أذان الفجر حيث يلتزموا ببدأ الصوم، وأذان المغرب حيث موعد الإفطار، وهو ما تتيحه إمساكية شهر رمضان شهر رمضان مع مواقيت باقي الصلوات الخمس.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي  ومع اقتراب الشهر الكريم، إمساكية شهر رمضان شهر رمضان 2023  وتضم مواقيت الصلوات الخمس. 

اماكن معارض اهلا رمضان في القاهرة والمحافظات

موعد أول أيام شهر رمضان 2023

 

إمساكية شهر رمضان 2023 

 

اليومرمضانميلاديأذان الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرأذان المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس04:39 ص06:04 ص12:10 م03:38 م06:15 م07:45 م
الجمعة224 مارس04:38 ص06:03 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
السبت325 مارس04:37 ص06:02 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
الأحد426مارس 04:36 ص06:00 ص12:09 م03:38 م06:17 م07:47 م
الأثنين527 مارس04:34 ص05:59 ص12:08 م03:38 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء628 مارس04:33 ص05:58 ص12:08 م03:38 م06:18 م07:48 م
الأربعاء729 مارس04:32 ص05:57 ص12:08 م03:38 م06:19 م07:49 م
الخميس830 مارس04:29 ص05:54 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
الجمعة931 مارس04:28 ص05:53 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
السبت1001 أبريل04:26 ص05:52 ص12:07 م03:38 م06:21 م07:51 م
الأحد1102 أبريل04:25 ص05:51 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الأثنين1203 أبريل04:24 ص05:50 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الثلاثاء1304 أبريل04:22 ص05:48 ص12:06 م03:38 م06:23 م07:53 م
الأربعاء1405 أبريل04:21 ص05:47 ص12:05 م03:38 م06:23 م07:53 م
الخميس1506 أبريل04:19 ص05:46 ص12:05 م03:38 م06:24 م07:54 م
الجمعة1607 أبريل04:18 ص05:45 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
السبت1708 أبريل04:17 ص05:44 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
الأحد1809 أبريل04:15 ص05:43 ص12:04 م03:38 م06:26 م07:56 م
الأثنين1910 أبريل04:14 ص05:41 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء2011 أبريل04:13 ص05:40 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الأربعاء2112 أبريل04:11 ص05:39 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الخميس2213 أبريل04:10 ص05:38 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الجمعة2314 أبريل04:09 ص05:37 ص12:03 م03:38 م06:29 م07:59 م
السبت2415 أبريل04:07 ص05:36 ص12:03 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأحد2516 أبريل04:06 ص05:35 ص12:02 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأثنين2617 أبريل04:05 ص05:34 ص12:02 م03:38 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء2718 أبريل04:03 ص05:33 ص12:02 م03:37 م06:31 م08:01 م
الأربعاء2819 أبريل04:02 ص05:31 ص12:02 م03:37 م06:32 م08:02 م
الخميس2920 أبريل04:01 ص05:30 ص12:02 م03:37 م06:33 م08:03 م
الجمعة3021 أبريل04:00 ص05:29 ص12:01 م03:37 م06:33 م08:03 م 

 

امساكية شهر رمضان الشهر الكريم شهر رمضان اذان المغرب اذان الفجر

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وائل لطفي

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