قبل بدء الشهر المبارك| إمساكية شهر رمضان 2023

يهتم المسلمون بالبحث عن امساكية شهر رمضان حيث يفصلنا عن الشهر الكريم أسابيع قليلة يهتم فيها المسلمون بالبحث عن مواعيد أذان الفجر حيث يلتزموا ببدأ الصوم، وأذان المغرب حيث موعد الإفطار، وهو ما تتيحه إمساكية شهر رمضان شهر رمضان مع مواقيت باقي الصلوات الخمس.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي ومع اقتراب الشهر الكريم، إمساكية شهر رمضان شهر رمضان 2023 وتضم مواقيت الصلوات الخمس.

إمساكية شهر رمضان 2023