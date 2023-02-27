الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل نظر اتهام تامر حسني بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لـ6 مارس

تامر حسني
تامر حسني

قررت  محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تاجيل نظر دعوى ضد الفنان تامر حسني؛ لاتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بسبب أغنية «راجعلي»، إلى جلسة 6 مارس المقبل، لحضور المدعى عليه..

تقدمت سيدة تدعى رحاب رزق عبد العليم زوجة المؤلف والشاعر عبد العزيز عمار بدعوى قضائية حملت رقم 494 لسنه 16 ق اقتصادية تعويضات ضد تامر حسني، مطالبة إياه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء مبلغ مليون جنيه، بسبب أغنية راجعلي ليه .

وأشار محامي دفاع السيدة رحاب زوجة المؤلف، إلى أنه تقدم بدعوى بمحكمة القاهرة الاقتصادية لإثبات حالة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لمورث المدعية بنسبه كلمات أغنيه راجعلي ليه التي هي في الأصل مقيدة لدى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باسم مورثها السيدة عبد العزيز عمار وذلك منذ عام 2006 وهي بعنوان يعم سيبك.

محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الفنان تامر حسني راجعلي حقوق الملكية الفكرية رحاب رزق عبد العليم المؤلف والشاعر عبد العزيز عمار

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