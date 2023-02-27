الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| كيف وجه أحمد آدم ضربة لصناع التريند.. ومأساة البلوجر سارة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند اليوم الإثنين ما بين أخبار هامة عن البلوجر سارة بالاضافة إلى أخبار تخص الفنان أحمد أدم وتصدره للتريند فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار التريند.

محمد الباز يكشف: كيف وجه أحمد آدم ضربة لصناع التريند

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفنان أحمد آدم وجه ضربة قوية لصناع التريند، مشيرًا إلى أنه تحدث بشكل سلبي على المطرب تامر حسني، وبعد دقائق تحدث بشكل إيجابي عن تامر، وقامت قناة الحياة عبر صفحتها على "يوتيوب" بنشر كل فيديو بشكل منفصل عبر صفحتها.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4323403

مأساة البلوجر سارة.. فقدت بصرها وخطيبها تخلى عنها

تصدرت البلوجر سارة محركات البحث على جوجل وذلك بسبب الحادث الذى تعرضت له وبناء عليه فقدت بصرها، وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا الصور للبلوجر سارة من الحادث  وما بعد الحادث.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4323765

أشرف عقبة: السيدات أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبى «فيديو»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، إن عددا كبيرا من المواطنين يصاب بالقولون العصبي وهو منتشر أكثر في السيدات أكثر من الرجال، مشيرا إلى أن السيدات دائما لديهن حساسية أكثر للأعراض، مثل الغازات أو المغص وعدم الارتياح عقب الطعام أو الإصابة بالإسهال والانتفاخ، وهي الأعراض الشائعة للقولون العصبي.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4323943

مسلسلات رمضان 2023.. نكشف التفاصيل الكاملة لـ «علاقة مشروعة» لـ ياسر جلال

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة العارضة لمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم حيث أعلنت عن عرض المسلسل عبر قنوات أون خلال الموسم الرمضاني القادم حيث يخوض النجم ياسر جلال تجربة درامية مختلفة خلال رمضان القادم من خلال تجربة الدراما المكونة من 15 حلقة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى: https://www.dostor.org/4323929

 

الدكتور محمد الباز البلوجر سارة التفاصيل الكاملة الفنان احمد ادم الشركة المتحدة للخدمات السوشيال ميديا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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