شحن 207 آلاف طن من خام الكلنكر إلى دول أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة التى تقوم بشحن خام الكلنكر إلى دول أفريقيا المستورد الأول للخام عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة فقد سجل الميناء شحن207 الف طن إلى الأسواق الافريقية على متن 4 سفن بضائع عامة، فقد استقبلت السفينة GREAT VOYAGE القادمة من رومانيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34508 طن وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

كما سجل الميناء دخول السفينة BULK HONDURAS القادمة من تركيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 32309 طن وذلك لشحن 49500 طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار حيث تعتبر المستورد الأول لخام الكلنكر من بين الدول الافريقية.

كما وصل الميناء السفينة MAPLE HARBOUR القادمة من ميناء الاسكندرية وذلك لشحن 48 ألف طن من خام الكلنكر إلى الجابون.

وقد انتهى الميناء من استقبال السفينة GLOBAL UNITY القادمة من السويس وذلك لشحن 60 ألف من خام الكلنكر إلى غانا.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية

فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.