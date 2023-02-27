3 مسلسلات مأخوذة عن أعمال أدبية في السباق الرمضاني المقبل.. فما هى؟

تقدم الدراما المأخوذة عن أعمال أدبية تجربة ثرية ومختلفة ينتظرها الكثير من المشاهدين، كما أن عديدًا من صُناع الدراما صاروا يدركون أهمية العودة إلى الأدب والإفادة من موضوعاته وأعماله لتقديم مسلسلات قويّة ومتماسكة ولا تشوبها الكثير من ثغرات الكتابة التي صارت متكررة في أعمال عدة.

يشهد الموسم الرمضاني المُقبل زخمًا في المسلسلات المنتظر تقديمها ومنافسة بين كثير من الأعمال المنتظرة، وبعد نجاح أعمال سابقة اعتمدت على الأدب في اختيار موضوعاتها، فإن ثلاثة أعمال درامية لجأت للأخذ عن أعمال أدبية عربية وأجنبية.

مذكرات زوج

من المنتظر عرض مسلسل يحمل عنوان "مذكرات زوج"، في رمضان المقبل، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الساخر أحمد بهجت بالعنوان ذاته.

المسلسل عالجه دراميًا محمد سليمان عبدالمالك، ومن بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوى ورنا رئيس ونور النبوى وإخراج تامر نادى.

يتناول بهجت في كتابه قصة زوج في إطار ساخر، وفيه يقول: عندما يكتب الإنسان مذكراته فهذا يعنى أن هناك شيئًا هامًا يريد من الآخرين معرفته، وأنا لا أصدق هذا الإحساس بالأهمية. لم يخامرني هذا الإحساس في البيت أو في العمل، فأنا رجل متزوج في البيت، ولى أكثر من رئيس في العمل، وأنا لا أشكو سوى البلادة والوحدة، ولقد قررت اليوم أن أكتب مذكراتي.

إن الكتابة عمل مسكر ورائع، فعندما يكتب المرء يشعر بأنه ليس وحيدًا في هذا العالم. لكنني لا أكتب لهذا السبب، إنني أكتب لأنني أحس أن كل إنسان في العالم قد أضحى جزيرة منفصلة ليس بينها وبين الآخرين اتصال، هذه المذكرات ليست إلاَّ محاولة يائسة للتلويح والصراخ أمام ما نتصور أنه سفينة مارة، بينما هو في حقيقة الأمر سراب مائي. وسيبقى لنا من الحوار مع السراب صمت عظيم.

سره الباتع

يشهد الموسم الرمضاني أيضًا عرض مسلسل "سره الباتع"، المأخوذ عن قصة ليوسف إدريس تحمل العنوان ذاته، وتقع ضمن مجموعته القصصية "حادثة شرف".

تدور أحداث المسلسل، مابين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798.

‎قدم خالد يوسف المعالجة الدرامية والإخراج، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للانتاج الفني، ويشارك في بطولته ما يقرب من 60 ممثلًا وممثلة ومنهم أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، وعمروعبدالجليل، وهالة صدقي.

وتدور قصة يوسف إدريس حول أحد الأفراد الذين يحاولون فهم سر تقديس مقام لشخص يدعى السلطان حامد، ليكتشف بعد بحث طويل قصة حامد مع الحملة الفرنسية والتي كانت سببًا في تأسيس المقام.

ومن أجواء القصة: ضريح حامد كان هو البؤرة التي تتجمَّع حولَها الإرادات وتلتقي، بؤرة تركز الإرادة في الخلود وتسوِّيها لتُصبح إكسيرًا سحريا قادرًا على تحقيق الخلود، ماذا أقول؟! لقد وقفت خاشعًا واجفًا أُراقِب الجموع وهي تُفرِز الإيمان وتشترك في خلقِه لتعود تؤمن به، ويتصاعد النداء الواحد من القلب الواحد فيُصبِح حين يلتقي بغيره مادةً سامية حيةً تعود تنسكب في كل قلب، تطهِّره وتقوِّيه وتغذِّي فيه رُوح البقاء!

لقد أحسسْتُ يا صديقي، أني أواجِه القوَى الخارِقة، حقيقةً أحسستُ بهذا، أحسستُ به إلى درجة كادتْ تدفَعُني لأن أسجُدَ لها وأطلب المغفرة، أحسستُ بالإكسير ينسكب في قلبي والنور الموسيقي الراجِف يملأ صدري ويمتزج بحنايَايَ فأحسُّ لأول مرة في حياتي بعظمة الحياة وروعة أن نكون بشرًا وآدميين نمتلك هذه القدرة المعجزة، قدرتنا على أن نتجمَّع ليَصدُرَ عن تجمُّعنا ما هو أسمى من حياة كلٍّ منَّا

الصفارة

أما المسلسل الثالث الذي ارتكز على عمل أدبي، فهو مسلسل الصفارة، والذي يقوم ببطولته أحمد أمين، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يدور المسلسل المكون من 15 حلقة في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يقدم أحمد أمين دور مرشد سياحي يسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ويدخل فى مغامرات كوميدية.

اعتمدت فكرة المسلسل على قصة قصيرة للكاتب راي برادبري تحمل عنوان Sound Of Thunder وفيها ذكر "تأثير الفراشة" لأول مرة.

تدور أحداث القصة الأجنبية في عام 2055 ، حينما أصبح السفر عبر الزمن حقيقة عملية، فتقدم إحدى الشركات فرصة للسفر عبر الزمن إلى الوراء لاصطياد الأنواع المنقرضة مثل الديناصورات.

يُنسب إلى قصة "صوت الرعد" تأصيلها لمصطلح "تأثير الفراشة"، وهو مفهوم لنظرية الفوضى حيث يمكن أن يتسبب خفقان أجنحة الفراشة في جزء من العالم في حدوث إعصار على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، إذ قدم برادبري تصورًا عن كيف يمكن أن يكون لموت فراشة في الماضي تغييرات جذرية في المستقبل، وهو تمثيل لتأثير الفراشة المستخدمة في نظرية الفوضى وفيزياء السفر عبر الزمن.