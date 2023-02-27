الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية تطالب بمزيد من الحوافز لتوطين صناعة المحمول فى مصر

النائبة رغدة نجاتي
النائبة رغدة نجاتي

أكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لا سيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.

 جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في التواصل، بل للحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا توطين هذه الصناعة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أهمية مشروع القانون تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي بأهمية منح مزيد من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.

عضو لجنة التعليم بمجلس النواب مجلس النواب صناعة المحمول التليفون المحمول الجلسة العامة لمجلس النواب لدكتور حنفي جبالي سعر الصرف للجنيه العملات الاجنبية

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