رائحة كريهة تقود المباحث للعثور على جثة مُسن في روض الفرج

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة متعفنة لمسن داخل شقته بمنطقة روض الفرج، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط عقار المتوفى تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج بلاغا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار.

وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة وتبين العثور على جثة صاحبها في العقد السابع من العمر، وبفحص الجثة تبين أنها في حاله تعفن رمي كامل علي سرير غرفة نومه، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها.

وكشف التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأن تكون الوفاة ناتجة عن أمراض الشيخوخة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.