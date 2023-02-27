ضبط 5 أطنان ملح مجهول المصدر وتحرير 14 محضرا لمخابز بلدية بالنوبارية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملة تموينية على المخابز والأسواق بمدينة النوبارية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين،وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به .

أسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، وتحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت الحملة محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي، تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.