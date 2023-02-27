الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق طالب قتل خفيرًا بـ«السم» في سوهاج إلى المفتي

المفتي
المفتي

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق طالب للمفتى بتهمة قتل خفير لسرقة 650 ألف و أجهزة كمبيوتر من المدرسة، وذلك بوضع السم في الكشري.

صدر القرار  برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمود عبد الحليم وسامر ذوالفقار .

 وكانت النيابة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج قررت حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة مقتل حارس مدرسة خاصة والاستيلاء على خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازي "DVR" خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر، بعد أن توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الطالب المتهم، والذي يعمل والده بالمدرسة، حيث وضع السم للحارث داخل علبة كشري.

البداية بتلقي مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغا من مسئول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة "خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازى DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر"، ومقتل حارس خاص بالمدرسة.

محكمة جنايات سوهاج قتل خفير المدرسة السم في الكشري

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وائل لطفي

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