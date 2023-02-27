الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد حفل جوائز الأفضل «ذا بيست» بعام 2022 والقنوات الناقلة

ذا بيست
ذا بيست

يقام اليوم حفل توزيع جوائز الأفضل ذا بيست 2022، في العالم والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بمدينة باريس الفرنسية وتمنح الجائزة على إنجازات اللاعبين والمدربين خلال الفترة بين 8 أغسطس 2022، و18 ديسمبر 2022.

موعد حفل جوائز ذا بيست 2022 والقنوات الناقلة

وينطلق حفل جوائز ذا بيست في العاشرة مساء اليوم، وينقل عبر قناة فيفا بلس الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الحفل عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس وحارسة، وأفضل مدرب وأفضل مدرب للكرة النسائية، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

ويتنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، مع زميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في العام كلًا من:"الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد".

اليوم.. فيفا يكشف الفائزين بجوائز «ذا بيست» للأفضل في العالم

ماذا قدم محمد صلاح للتنافس على جائزة ذا بيست لأفضل لاعب فى العالم؟

صلاح وميسى على رأس القائمة الأولية لجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب فى العالم

الكشف عن موعد حفل جوائز «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في العالم، المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي.

المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2022

أما الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش، فجاءت على النحو الآتي: البولندي مارسين أوليكسي لاعب وارتا بوزنان، ضد ستال رزيسرو، في السادس من فبراير 2022، وهو لاعب مبتور الأطراف، قام بتسجيل هدفًا رائعًا بضربة مقصية ساحرة.

ديمتري باييه لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي ضد باوك سالونيكا اليوناني، في السابع من إبريل 2022 في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ريتشارليسون لاعب منتخب البرازيل ضد صربيا في كأس العالم قطر، في الرابع والعشرين من نوفمبر 2022، حيث سجل الهدف بضربة مقصية رائعة بعدما هيأ الكرة لنفسه.

طريقة اختيار الفائزين بجوائز ذا بيست

جوائز ذا بيست تمنح عن طريق التصويت ويتم تقسيمها إلى 4 أجزاء كل منها له 25%.

الأول هو اختيار الجماهير عن طريق ترتيب الأول والثاني والثالث لكل فئة، ويحصل الأول على 5 نقاط والثاني على 3 ونقطة للمركز الثالث.

والربع الثاني عن طريق مدربي المنتخبات، والثالث عن طريق القادة.

الربع الرابع هو تصويت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين حول العالم، ومن ثم يتم جمع الأصوات بالنسب الممنوحة على أساس الترتيب.

جوائز ذا بيست 2022 ذا بيست 2022 الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حفل ذا بيست المرشحون لجائزة بوشكاش حفل جوائز ذا بيست

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«صحة المنوفية» تطلق 11 مركزا لتنفيذ مبادرة الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

أرباح «المتحدة للإسكان والتعمير» ترتفع إلى 98.2 مليون جنيه خلال 2022

بـ220 جنيهًا.. 303 مراكز طبية لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج

بدء دورة «إدارة الأزمات» بالتعاون بين جامعة القناة وأكاديمية ناصر العسكرية

منصة Watch it تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان «صور»

انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس لمكاتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بجامعة القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي