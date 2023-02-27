اليوم.. فيفا يكشف الفائزين بجوائز «ذا بيست» للأفضل في العالم

يقام اليوم حفل توزيع جوائز “ذا بيست” للأفضل في العالم والتي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويقام الحفل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، وتنطلق فعالياته في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الحفل عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس وحارسة، وأفضل مدرب وأفضل مدرب للكرة النسائية، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

ويتنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، مع زميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في العام كلًا من:"الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد".

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في العالم، المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي.

أما الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش، فجاءت على النحو الآتي: – البولندي مارسين أوليكسي لاعب وارتا بوزنان، ضد ستال رزيسرو، في السادس من فبراير 2022، وهو لاعب مبتور الأطراف، قام بتسجيل هدفًا رائعًا بضربة مقصية ساحرة.

– ديمتري باييه لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي ضد باوك سالونيكا اليوناني، في السابع من إبريل 2022 في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

– ريتشارليسون لاعب منتخب البرازيل ضد صربيا في كأس العالم قطر، في الرابع والعشرين من نوفمبر 2022، حيث سجل الهدف بضربة مقصية رائعة بعدما هيأ الكرة لنفسه.

جوائز ذا بيست تمنح عن طريق التصويت ويتم تقسيمها إلى 4 أجزاء كل منها له 25%.

الأول هو اختيار الجماهير عن طريق ترتيب الأول والثاني والثالث لكل فئة، ويحصل الأول على 5 نقاط والثاني على 3 ونقطة للمركز الثالث.

والربع الثاني عن طريق مدربي المنتخبات، والثالث عن طريق القادة.

الربع الرابع هو تصويت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين حول العالم، ومن ثم يتم جمع الأصوات بالنسب الممنوحة على أساس الترتيب.