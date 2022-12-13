الكشف عن موعد حفل جوائز «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن موعد إقامة حفل الكشف عن جوائز “ذا بيست” للأفضل في عام 2022.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فأن الحفل سيُقام يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023.

يُذكر أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، قد فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم موسم 2021-2022، عن مجلة فرانس فوتبول.

موعد بدء عملية التصويت لاختيار الأفضل في العالم

وستبدأ عملية التصويت يوم 12 يناير المقبل، حيث يقوم قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، إضافة لصحفي من كل بلد، بالتصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى في العالم، إضافة لجائزة أفضل مدرب.

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2021، في حفل جوائز “ذا بيست”، فيما احتل محمد صلاح المركز الثالث.

وتوج روبرت ليفاندوفسكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، ضمن احتفالية جوائز ذا بيست، والتي يقدمها فيفا بعد منافسة مع كل من: المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

وتوج السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس في العالم، ضمن احتفالية ذا بيست، بعد تنافسه مع كل من: جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، والمنتخب الإيطالي، والألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، فيما حصل توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، على جائزة أفضل مدرب في العالم.

فيما جاء التشكيل المثالي لموسم 2020-2021 الذي تم اختياره بناءً على أصوات اللاعبين المحترفين حول العالم كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ديفيد ألابا - روبين دياز - ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو - نجولو كانتي - كيفن دي بروين

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- إيرلينج هالاند- روبرت ليفاندوفسكي- ليونيل ميسي

ولم يتواجد محمد صلاح جناح نادي ليفربول في القائمة المرشحة للتواجد في التشكيل المثالي لموسم 2020-2021.