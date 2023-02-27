الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نورفولك فى خطر.. الكوارث الطبيعية تهدد أشهر شواطئ العالم (صور)

الشواطئ
الشواطئ

قال طاقم Hemsby Lifeboat، إنه تم إغلاق أحد الشواطئ الشهيرة في نورفولك، أكثر الشواطئ السياحية إقبالا في العالم، أمام الجمهور بسبب تآكل المنازل من ظواهر المد والجزر مما يهدد بسقوطها في البحر.

Pic: Sky News
الشواطئ 

في منشور على فيسبوك ، قالت الخدمة التطوعية المستقلة لقارب النجاة - غير المرتبطة بالمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة - إن شاطئ هيمبسي جاب، تعرض لأضرار "كبيرة" بسبب الرياح والمد والجزر.

كان الفريق قلقًا من أن يؤدي ارتفاع المد إلى خسائر محتملة من الكثبان الرملية ، وقال إن "الهبوط الهائل بمقدار 6 أقدام عند مدخل الشاطئ في جاب" أصبح خطرًا.

The beach at Hemsby in Norfolk. Pic: PA

كان من المتوقع حدوث مد يبلغ ارتفاعه 11 قدمًا مساء يوم السبت وتم رصده من قبل طاقم قارب النجاة "لتقليل المخاطر على الممتلكات والجمهور".

Pic: Hemsby Lifeboat

وقالوا في المنشور: "لقد اعتبر قارب النجاة أن هذا يمثل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة ، ولذا تم اتخاذ القرار بإغلاق نقطة الوصول إلى الشاطئ مؤقتًا لتجنب فرصة الإصابة بسبب مزيد من الانهيار".

Pic: Sky News
الشواطئ 

وتوقعت صحيفة ديل ميل البريطانية، أن يبقى الشاطئ مغلقاً لأكثر من 20 عاماً، مع ترجيح تاثر الكثير من الشواطئ الأخرى بسبب تغيرات المناخ، وظاهرة انحسار مياه البحر وغيرها.

Pic: Sky News
الشواطئ 
الشواطئ نورفولك الشواطئ السياحية العالم المد والجزر البحر التطوعية المستقلة

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