الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم أم وطفلها.. مصرع 3 وإصابة آخر حصيلة ضحايا عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من أعمال رفع أنقاض عقار الجمرك المنهار، مساء اليوم الأحد، بدائرة قسم شرطة الجمرك، والذي أسفر عن مصرع 3 وإصابة أخر.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية بحى الجمرك ورجال الحماية المدنية إلى مكان العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق، وانهيار أسقف الطابق الأخير حتى الأرضي.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة تدعى "منى حسن عبد العال"، 35 سنة، وطفلها "محمد محمود التركي أحمد المصري"، 5 سنوات، وآخر مسن يدعى "فوزي سليمان"، فيما أصيب "سفيان محمود التركي" عمره 15 سنة، نجل الضحية الأولى.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

الأجهزة التنفيذية اصابة شخص الحصيلة النهائية الحماية المدنية بالإسكندرية بالاسكندرية تحرير المحضر حفاظا علي سلامة عقار الجمرك المنهار

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بينهم أم وطفلها.. مصرع 3 وإصابة آخر حصيلة ضحايا عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

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