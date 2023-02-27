أمن دمياط يقود المتهمين بالسطو على مكتب بريد دمياط الجديدة لتمثيل جريمتهم

قادت قوة أمنية المتهمين في واقعة السطو على مكتب بريد دمياط الجديدة وسرقة مبالغ مالية منه، مساء الأحد، لتمثيل الجريمة في موقع السطو.

وكانت قوة من مديرية أمن محافظة دمياط، قد تمكنت من ضبط الجناة المتهمين في واقعة السطو المسلح على مكتب بريد مدينة دمياط الجديدة وسرقة مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، حيث ضم التشكيل العصابي سيدة واثنين متهمين، حيث بدأت بالقاء القبض على أحد الجناة وبحوزته ٩٠ ألف جنيه، واعترف بمشاركته الجناة في ارتكاب الجريمة.

وقالت المتهمة أثناء التحقيق معها، إن أحد الجناة على صلة قرابة لأحد الموظفين بمكتب البريد واستطاع الحصول منه على معلومات تخص طبيعة مكتب البريد في نهاية ساعات العمل، وخط سير تحركهم من وإلي مكتب البريد، علاوة على وجود مبلغ كبير تقوم أحد محطات تموين الوقود المجاوره بإيداعه مساء كل خميس، وهو ما أغري الجناة بارتكابهم الجريمة، والفوز بالمبلغ الضخم المفترض وجوده، كما تم إلقاء القبض على السيدة التي صاحبت الجناة يوم الجمعة، وتقوم الأجهزة الأمنية باستجوابها وسماع أقوالها حول دورها في ارتكاب الجريمة.

وأضافت المتهمة الملقى القبض عليها، أن التشكيل العصابي اصطحب السيدة لايهام الآخرين بطبيعية الوضع، وإزالة أي شكوك من الآخرين تجاه قدومهم لمكتب البريد قبل دقائق من موعد انتهاء العمل الرسمي والذي يتزامن مع الساعة السادسه مساء، علاوة على قيام الجناة بدراسة أماكن كاميرات المراقبة وارتداء الأقنعة عند دخولهم لمكتب البريد مباشرة من المدخل الخلفي، محاولين تجاوز مكان الكاميرات، وتجنبًا لكشف هويتهم.

وأشارت إلى أن الجناة تمكنوا من الاعتداء على فرد الأمن وموظفي مكتب البريد والسيطرة على حركتهم وتوثيقهم تحت تهديد السلاح داخل غرفة لحين الانتهاء من مهمتهم في الاستيلاء على مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، ومغادرة مكتب البريد مستقلين سيارة كانت تقف في الخارج وفروا هاربين، إلا أن أحد الموظفين المجني عليهم تمكن من الزحف لمكان صافرة الإنذار، والضغط على الزر وإطلاق صافرة الإنذار والذي تسبب في قدوم قوة من مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة على الفور، وتم نقل الموظفين المعتدي عليهم لمستشفي الأزهر بدمياط الجديدة لإسعافهم بعد إصابتهم ببعض الخدوش والكدمات نتيجة مقاومتهم للجناة أثناء قيامهم بالسطو المسلح على مكتب البريد.