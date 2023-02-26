عبد الرحمن شبيب يحصد «فضية» بطولة هزاع الدولية للوثب الطويل

حصل اللاعب عبد الرحمن شبيب على المركز الثانى والميدالية الفضية في الوثب الطويل فئة إعاقة T46.

وكانت بعثة المنتخب المصري البارالمبي قد شارك في بطولة فزاع الدولية الرابعة عشر لألعاب القوي بالإمارات، والمقامة خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 1 مارس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة باريس البارالمبية 2024.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني 9 لاعبين يشاركون في 21 مسابقة هم إبراهيم بدر تصنيف F56 رمي قرص ورمح، عبد العزيز هاشم تصنيف T46 رمي رمح، وأحمد شعيب صبرة وكريم محمود عبد التواب تصنيف T44 منافسات 100م و200م، و400م، ومحمد كمال F37 رمي قرص وجلة، وعبد الرحمن يوسف شبيب تصنيف T.46، منافسات 100م، و200م ووثب طويل، وباسم رجب عبد المولى تصنيف F34 رمي رمح، جمعة محمد عبد الحميد تصنيف f.54 رمي قرص ورمح بالإضافة إلى اللاعب خالد علي محمد، تصنيف T.12.

يترأس البعثة الدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية، والجهاز الفني يضم كلا من دكتور أسامة فؤاد مدرب عام الجري، ودكتور محمد أبو دنيا مدرب عام مكفوفين، وكابتن ياسر فتحي مدرب عام رمي، وكابتن أحمد خيري مدرب الرمي، و يشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.