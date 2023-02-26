الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عبد الرحمن شبيب يحصد «فضية» بطولة هزاع الدولية للوثب الطويل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصل اللاعب عبد الرحمن شبيب على المركز الثانى والميدالية الفضية في الوثب الطويل فئة إعاقة T46.

وكانت بعثة المنتخب المصري البارالمبي قد شارك في بطولة فزاع الدولية الرابعة عشر  لألعاب القوي بالإمارات، والمقامة خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 1 مارس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة باريس البارالمبية 2024.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني 9 لاعبين يشاركون في 21 مسابقة هم إبراهيم بدر تصنيف F56  رمي قرص ورمح، عبد العزيز هاشم تصنيف T46 رمي رمح، وأحمد شعيب صبرة وكريم محمود عبد التواب تصنيف T44 منافسات 100م و200م، و400م، ومحمد كمال F37  رمي قرص وجلة، وعبد الرحمن يوسف شبيب تصنيف T.46، منافسات 100م، و200م ووثب طويل، وباسم رجب عبد المولى تصنيف F34 رمي رمح، جمعة محمد عبد الحميد تصنيف f.54 رمي قرص ورمح بالإضافة إلى اللاعب خالد علي محمد، تصنيف T.12.

يترأس البعثة الدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية، والجهاز الفني يضم كلا من دكتور أسامة فؤاد مدرب عام الجري، ودكتور محمد أبو دنيا مدرب عام مكفوفين، وكابتن ياسر فتحي مدرب عام رمي، وكابتن أحمد خيري مدرب الرمي، و يشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.

أحمد شعيب إبراهيم بدر البارالمبية الدكتور أحمد عوين الجهاز الفنى المنتخب المصري المركز الثاني الميدالية الفضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

سياسى: الحضور الفلسطيني بالعقبة يؤكد قوة موقفنا في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

بينهم أم وطفلها.. مصرع 3 وإصابة آخر حصيلة ضحايا عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

«الوثائقية» تكشف كواليس أغنية «قوم يا مصري» هدية الريحاني وسيد درويش

«الصحة العالمية» تطلق استغاثة لتقديم 382 مليون دولار إلى اليمن

مصرع شخص وإصابة أخر إثر حادث تصادم بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي