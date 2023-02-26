سعيد سلام: مبادرة الصين من أجل السلام تهدف لإنقاذ اقتصادها هي وروسيا

قال سعيد سلام، مدير مركز فيجين للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لايرى أن مبادرة الصين للسلام تسمى مبادرة فهي أقرب إلى ورقة بحثية حسب تصريح سفير الصين بالولايات المتحدة وتشير لعصف فكري يتم كتابته على الورق يتم الاستفادة به في الدراسات الاستراتيجية.

المبادرة ليس لها علاقة بالحرب في أوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المبادرة ليس لها علاقة بالحرب في أوكرانيا كما لم يتم تحديد الطرف المعتدي، وكذلك بند وحدة الأراضي هل المقصود بها الأراضي الروسية التي احتلتها وضمتها وممكن لهذا البند أن يفتح براكين دولية.

وأشار "سلام"، إلى أن الصين بهذا البند تريدد استعادة سيادتها على "تايوان"، وفي الشرق الأوسط، فلسطين ستطالب بسيادتها على أراضيها المحتلة، وكذلك سيادة سوريا على أرض الجولان المحتلة.

وأكد أن باقي البنود من وجهة نظره هي جاءت من أجل إنقاذ الاقتصاد الروسي برفع العقوبات من طرف واحد ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الصيني الذي يعاني منذ "كورونا"، ومن بعده من نقص سلاسل الإمدادات.