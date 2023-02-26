الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل أزمة المصارف اللبنانية وتسبب تعليق إضراب البنوك

المصارف اللبنانية
المصارف اللبنانية

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن أزمة المصارف اللبنانية والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البنوك من تعليق الإضراب لمدة أسبوع.

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من لبنان في مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، إنه على مدار 3 سنوات هناك علاقة متوترة بين المصارف اللبنانية والمودعين والحكومة ومجلس النواب، والجميع يسير في دوائر مفرغة لكل منهم طلباته فيما يتعلق بأموال المودعين وأداء القطاع المصرفي بشكل عام.

أسباب أزمة المصارف اللبنانية

وأضاف، أن المودعون يريدون أموالهم وودعائهم التي احتجزتها البنوك منذ أكثر من 3 سنوات، والبنوك تريد حزم من القوانين، وكذلك التعاون بشكل مختلف مع الجهات القضائية التي تلاحق بعض مديري البنوك بتهم الفساد، وكذلك وقانون "الكابيتال كونترول" والذي يضع قيودًا على تحويل الأموال من لبنان لخارجها ومن الخارج لداخل الدولة.

وأشار إلى أن مجلس النواب يسعى لحزمة متكاملة من التشريعات تضمن قانون إعادة هيكلة المصارف بلبنان، وأن الحكومة  تسعى لتوزيع الخسائر على كافة الأطراف ووضع جدول زمني لرد أموال المودعين، مؤكدًا أن هدف الحكومة ومجلس النواب، هم إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي ينتظر حل مشكلة أموال المودعين، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح أن جميع المصارف دخلت في إضراب لًكثر من 20 يومًا ثم قررت تعليقه لمدة أسبوع يبدأ من الغد لتيسير حصول الموظفين في القطاع العام والخاص على رواتبهم. 

المصارف اللبنانية أسباب أزمة المصارف تعليق التشريعات القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الهيئات الاقتصادية اللبنانية: ارتياح كبير لتعليق إضراب المصارف لمدة أسبوع

بعد تفاقم أزمة المصارف اللبنانية.. محلل يكشف سيناريوهات الفترة المقبلة

«صرخة المودعين» اللبنانية تعلن الحرب على المصارف لاسترداد أموالهم

«المصارف اللبنانية» تعلن إضراب البنوك عن العمل الإثنين المقبل

«المصارف اللبنانية» تدعو السلطات لاتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

نجمات دراما رمضان على شاشات «المتحدة»

الاستلام خلال 7 أيام.. رسوم استخراج بطاقة شخصية أون لاين

بوابة الوظائف الحكومية.. رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم «معلم فصل»

مطالب بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لتنشيط السوق العقاري

الاتصالات تنظم عدة دورات تدريبية في مجال التعلّم الإلكتروني بمحافظات مصر

اصطفاف.. السيسى من الإسماعيلية: «كلنا على قلب رجل واحد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل