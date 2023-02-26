مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل أزمة المصارف اللبنانية وتسبب تعليق إضراب البنوك

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن أزمة المصارف اللبنانية والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البنوك من تعليق الإضراب لمدة أسبوع.

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من لبنان في مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، إنه على مدار 3 سنوات هناك علاقة متوترة بين المصارف اللبنانية والمودعين والحكومة ومجلس النواب، والجميع يسير في دوائر مفرغة لكل منهم طلباته فيما يتعلق بأموال المودعين وأداء القطاع المصرفي بشكل عام.

أسباب أزمة المصارف اللبنانية

وأضاف، أن المودعون يريدون أموالهم وودعائهم التي احتجزتها البنوك منذ أكثر من 3 سنوات، والبنوك تريد حزم من القوانين، وكذلك التعاون بشكل مختلف مع الجهات القضائية التي تلاحق بعض مديري البنوك بتهم الفساد، وكذلك وقانون "الكابيتال كونترول" والذي يضع قيودًا على تحويل الأموال من لبنان لخارجها ومن الخارج لداخل الدولة.

وأشار إلى أن مجلس النواب يسعى لحزمة متكاملة من التشريعات تضمن قانون إعادة هيكلة المصارف بلبنان، وأن الحكومة تسعى لتوزيع الخسائر على كافة الأطراف ووضع جدول زمني لرد أموال المودعين، مؤكدًا أن هدف الحكومة ومجلس النواب، هم إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي ينتظر حل مشكلة أموال المودعين، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن جميع المصارف دخلت في إضراب لًكثر من 20 يومًا ثم قررت تعليقه لمدة أسبوع يبدأ من الغد لتيسير حصول الموظفين في القطاع العام والخاص على رواتبهم.