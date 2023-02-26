الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لبنى عسل: الرد قوى وحاسم على التشكيك فى قدرة الدولة على تنمية سيناء

لبني عسل
لبني عسل

علقت الإعلامية لبنى عسل، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء.

وقالت خلال تقديم برنامجها "الحياة اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن سيناء لها معزة خاصة عند المصريين، ولكن طوال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لعزلها عن الدولة المصرية وأن تتحول إلى بؤرة للإرهاب، ولكن وعي وعزيمة المصريين وتحركات القيادة السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة وأهالي سيناء منع تنفيذ هذه المخططات.

وتابعت: "طوال السنوات الماضية، كانت هناك محاولات مستمرة للتشكيك في قدرة الدولة المصرية في السيطرة على الأوضاع هناك، وكان الكلام عن سيناء محل شائعات، لكن الرد المصري قوي وحاسم وجاهز على الأرض".

وأشارت إلى أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإرهاب، متابعة: "الدولة لم تكتفِ بالتعامل الأمني، ولكن بالتنمية، إذ أن سيناء تشهد تنمية حقيقية على الأرض بسبب وجود إرادة حقيقية، بالإضافة إلى الرؤية والمخطط".

ولفتت إلى أنه جرى إهمال التنمية في سيناء لسنوات طويلة لأن البنية التحتية لم تكن موجودة، حتى تحقق هذا الأمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكملت: "يجب أن نتذكر شهداءنا بكل تقدير ونشد على يد أهالي الشهداء الذين قدموا أغلى ما عندهم حتى تصمد مصر وتعيش في أمان ويعمر أهلها بلدهم في كل المحافظات وخاصة سيناء".

مواد متعلقة

محلل سياسى: أكثر من 129 مشروعًا للطرق داخل سيناء و27 مشروعًا للإنارة

مغاورى: الدولة تتطلع للاستفادة من 400 ألف فدان رقعة زراعية بسيناء

شيخ القبائل: المعدات المتوجهة لتعمير سيناء مفاجأة تاريخية ولفتة إنسانية كبيرة

«أهم إنجازات 30 يونيو».. عكاشة: وضع تنمية سيناء بقلب خطة الدولة

كاتب صحفى: سيناء تشهد طفرة جديدة فى جهود الإعمار والتنمية

خالد عكاشة: الذراع التنموية جاءت إلى جانب مواجهة الإرهاب فى سيناء

متسابقة للجنة تحكيم «الدوم»: الفن التشكيلى يوصل رسالته للجمهور

«الدوم» يستعرض تاريخ جاذبية سرى فى الفن التشكيلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

الاتصالات تنظم عدة دورات تدريبية في مجال التعلّم الإلكتروني بمحافظات مصر

مطالب بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لتنشيط السوق العقاري

اصطفاف.. السيسى من الإسماعيلية: «كلنا على قلب رجل واحد»

الاستلام خلال 7 أيام.. رسوم استخراج بطاقة شخصية أون لاين

نجمات دراما رمضان على شاشات «المتحدة»

بوابة الوظائف الحكومية.. رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم «معلم فصل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل