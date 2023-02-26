لبنى عسل: الرد قوى وحاسم على التشكيك فى قدرة الدولة على تنمية سيناء

علقت الإعلامية لبنى عسل، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء.

وقالت خلال تقديم برنامجها "الحياة اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن سيناء لها معزة خاصة عند المصريين، ولكن طوال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لعزلها عن الدولة المصرية وأن تتحول إلى بؤرة للإرهاب، ولكن وعي وعزيمة المصريين وتحركات القيادة السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة وأهالي سيناء منع تنفيذ هذه المخططات.

وتابعت: "طوال السنوات الماضية، كانت هناك محاولات مستمرة للتشكيك في قدرة الدولة المصرية في السيطرة على الأوضاع هناك، وكان الكلام عن سيناء محل شائعات، لكن الرد المصري قوي وحاسم وجاهز على الأرض".

وأشارت إلى أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإرهاب، متابعة: "الدولة لم تكتفِ بالتعامل الأمني، ولكن بالتنمية، إذ أن سيناء تشهد تنمية حقيقية على الأرض بسبب وجود إرادة حقيقية، بالإضافة إلى الرؤية والمخطط".

ولفتت إلى أنه جرى إهمال التنمية في سيناء لسنوات طويلة لأن البنية التحتية لم تكن موجودة، حتى تحقق هذا الأمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكملت: "يجب أن نتذكر شهداءنا بكل تقدير ونشد على يد أهالي الشهداء الذين قدموا أغلى ما عندهم حتى تصمد مصر وتعيش في أمان ويعمر أهلها بلدهم في كل المحافظات وخاصة سيناء".