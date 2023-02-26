الأحد 26 فبراير 2023
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محافظات

«مرسي مطروح»: لجنة التصالح تواصل عملها بإجراء المعاينات للمتقدمين (صور)

جريدة الدستور

قال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح إن لجنة التصالح تواصل عملها بفحص وإجراء المعاينات على الطبيعة لطلبات المتقدمين  ميدانياً، تحت إشراف المهندس عادل حمادة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ضمن جهود المدينة في قطاع تقنين الأراضي.

وأوضح عبد المجيد بأن لجنة التصالح أجرت المعاينات علي الطبيعة بمناطق علم الروم والإمام مالك والكيلو 8 وكورنيش المدينة بمنطقة روميل للطلبات المقدمة للجنة التصالح لقانون رقم 144 لسنة 2017 ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس مرسى مطروح للجنة التصالح بإعداد كشوفات الاستيفاءات والتنسيق مع المركز الإعلامي بمجلس المدينة لنشر وإعلام المتقدمين بسرعة التوجة الي لجنة التصالح لإجراء المعاينات علي الطبيعة ، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد عبد المجيد بأنه يتم مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري التي تسفر عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وكان أهمها ، تحديد مواعيد للمعاينات ، وتوفير خرائط مساحية وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمباني، وهذه الملاحظات يتم نشرها علي الصفحة الرسمية لمدينة مرسي مطروح.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين التواصل مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عبر شباك مندوب الاملاك لتسليم استيفاءات التصالح والتقنين، تفادياً لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء الاوراق.

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أعضاء اللجنة التقنين والتصالح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين رئيس مدينة مرسي مطروح طلبات الشراء

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وائل لطفي

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