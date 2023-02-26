الأحد 26 فبراير 2023
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«الصيد الإلكتروني».. كيف تتحرك الجماعات المتطرفة لاستهداف الأطفال؟

الجماعات المتطرفة
الجماعات المتطرفة لاستهداف الأطفال

حذر الدكتور نديم منصوري أستاذ علم اجتماع التواصل الرقمي بالجامعة اللبنانية، من تعرض الأطفال لمشاهد العنف على السوشيال ميديا، موضحًا أن تكرار تعرض الطفل لمشاهد عنف تجعله يألفها يحاول تقليدها في المجتمع الواقعي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "من هنا من خلال هذه المشاهد تعمل المجموعات الإرهابية بشكل منظم لاستهداف الأطفال والمراهقين بشكل أساسي ليكونوا الفرق التي يمكن أن يعتمدون عليها في تجنيدهم لاحقًا".

وأشار إلى أن أرقام الإحصائيات عن تجنيد الأطفال والمراهقين عبر السوشيال ميديا مخيفة، مردفًا: "تجنيد الأطفال والشباب من خلال المنصات الرقمية، وتصنيع جيل رقمي، يستطيع أن ينتقل من الفضاء الرقمي للمجتمع الواقعي وينفذ برامج العنف".

ولفت منصوري، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بجعل الصورة المرئية، صورة تفاعلية، نراها من خلال الفيديوهات التشاركية، وهي مشاهد متبادلة، تؤدي لتوجيه الرأي العام، وتوجيه الأطفال نحو مشاهد العنف، التي تتحول لمألوفة لدى الأطفال، ويظهر التقليد الإيحائي.

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العنف اصطياد الأطفال استهداف الأطفال الصيد القاهرة الإخبارية

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