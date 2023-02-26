الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الطيبي» تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين بسبب الاحتلال

ديما الطيبي أخصائية
ديما الطيبي أخصائية نفسية من رام الله

قالت ديما الطيبي أخصائية نفسية من رام الله، إن الأطفال في فلسطين يتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية، بحكم أن  فلسطين منطقة نزاع من سنوات طويلة.

 وأضافت خلال تصريحات لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأطفال يتعرضون لتعذيب مباشر مثل الضرب المبرح والاعتقالات، وتعذيب غير مباشر، وهو التخويف، مردفة: "جنود الاحتلال يرهبون الأطفال أثناء مرورهم عبر الحواجز، ويتعمدون أن يصوبوا البنادق باتجاههم وأن يظهروا لهم البارود".

الاحتلال الإسرائيلي يوصل التعذيب النفسي لأطفال فلسطين 

وأردفت: "يوميًا هناك اقتحام للبيوت وتعذيب للآباء والأمهات أمام الأطفال، وهم رمز الأمان لهم، هذا التعذيب غير المباشر، أشد تأثيرًا على الأطفال".

وتابعت: "الآباء والأمهات  معرضين للتعذيب، فلسطين دائمًا منطقة نزاع وفيها تعذيب نفسي، والأهم من الأكل والشرب، هو منح الطفل أمان نفسي، لكن ما يحدث أن الآباء والأمهات والأطفال يطردون من منازلهم، وإما يدخل مستوطن على البيت أو يهد، الآباء يبكون بحرقة، ونفسيًا متأثرين".

ولفتت إلى أن الأطفال توفرت لديهم القدرة للوصول للمعلومات، فأغلب الأبناء لديهم هواتف ويعرفون الأخبار، ولابد أن يحاول الأم والأب يتحدثون مع الأطفال، ويسمحوا للأبناء يحكوا عن مشاعرهم. 

تعذيب أطفال فلسطين التعذيب النفسي التعذيب الجسدي القاهرة الإخبارية الانتهاكات

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