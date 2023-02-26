وكيل أول النواب: كلمة السيسى بعثت بـ6 رسائل لتحقيق التنمية الشاملة داخل سيناء

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال تفقده لاصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين- اليوم- إن الرئيس السيسى بعث بمجموعة مهمة من الرسائل للرأى العام المصرى فى مقدمتها أن الحرب على الإرهاب لاتزال مستمرة وأكبر دليل على ذلك أن حجم الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي وآخرها قناة السويس، اتقال إننا بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عرض.. عملولي وجمعوا كلامي ده وعملوا فيلم وإن الكلام ده قولتوا.. وقالك بتريليون دولار.. الموضوع عاوز تريليون دولار.. هنبيع القناة.. بغض النظر عن ده والأرقام".

وأضاف أن الرئيس السيسى كان واضحاً فى كلمته عندما أكد أن هناك محاولات من أجل عرقلة الجهود المصرية وقوله إن محاولة عرقلة المصريين مستمرة وهتستمر وبالتالي مش هقول الوعى لأنه موجود عند كل قطاعات الشعب المصرى.. ولو الوعى ده مش موجود مكنتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللى بتمر بها مصر بقالها أكثر من سنة دلوقتى.. وبعترف بده، ده واقع إحنا مش سببه صحيح.. فيه عبء كبير فى كل أسرة، كل مواطن مصرى نتيجة التكلفة العالية بنعيش بيها".

وتابع المستشار أحمد سعد الدين إن هذه الكلمات لقيت ارتياحاُ كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية والذى يقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لثقته التامة فى سياسات الرئيس السيسى، داخلياً وخارجياً، وأن هدفه الرئيسى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وقال المستشار أحمد سعد الدين إن الرسالة الثانية فى كلمة الرئيس السيسي تتمثل فى توجيه الشكر لأهالي سيناء وقوله بالنص: "سعيد بكم وبأشكركم وبأشكر كل أهالي سيناء، وبأقول للأسر اللي ضحت وعانوا وخسروا أبناء نتيجة العمليات اللى حصلت، عزاؤنا إن كان التمن هو تمن تنقية التخلص من آفة موجودة.. صدقوني كان الهدف منها إنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا لأن إحنا النهارده الجيش الشرطة مش قادرة تتحرك والشركات، بدليل لما كنت تيجي تعمل طريق أو مشروع هل كانوا بيسيبوكم تعملوا ده؟.طيب اللى كان بيتعمل ده ما كنش بيتعمل لينا إحنا كان بيتعمل للناس".

وأكد المستشار أحمد سعد الدين أن تقديم الرئيس السيسى الشكر لأبناء وجماهير سيناء عبر بكل الصدق والأمانة عن كل المصريين الذين يكنون كل الحب والتقدير والاحترام لجميع أهالى وجماهير وعواقل سيناء الذين كان لهم دورهم البطولى فى مساندة ودعم صقور وأبطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى تحرير سيناء ومصر كلها من دنس ورجس قوى الشر والظلام والإرهاب لتنعم سيناء ومصر بإنجازات ومشروعات قومية كبرى أطلقها الرئيس السيسى فى سيناء وجميع أنحاء البلاد.

وقال المستشار أحمد سعد الدين إن الرسالة الثالثة فى كلمة الرئيس السيسى تتمثل فى توجيهه الواضح للحكومة بأن تكون الأولوية فى تنمية سيناء للشركات السيناوية وطبعا كل شركات المقاولات فى مصر لكن الأولى شركات أبناء سيناء على أساس إنهم اشتغلوا معانا فى ظروف أصعب كتير، مؤكداً أن هذا التوجيه الرئاسى سيكون له دوره الكبير فى تنمية الشركات الوطنية بسيناء وخلق الآلاف من فرص العمالة لشباب وجماهير سيناء.

واستكمل إن الرسالة الرابعة التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى تتمثل فى حرص سيادته على ازالة العبوات الناسفة والمتفجرات خلال شهر أو شهرين لازالتها بالكامل بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذا التكليف الرئاسى دليل قاطع على حفظ القيادة السياسية على سلامة مواطني سيناء وعدم تعرضهم لمخاطر العبوات الناسفة والمتفجرات.

كما أكد المستشار أحمد سعد الدين أن الرسالة الخامسة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمثل فى إطلاق الرئيس السيسى لأكبر مشروع قومى كبير على أرض الفيروز من خلال تجهيز 600 ألف فدان للزراعة فى سيناء مع نهاية العام الجارى، فى إطار خطة تنمية وإعمار سيناء، مؤكداً الأهمية الكبيرة لإطلاق هذا المشروع الذى سيكون له دوره الحقيقى فى توفير الأمن الغذائى لكل المصريين وليس لجماهير سيناء فقط

وأضاف المستشار أحمد سعد الدين أن الرسالة السادسة تتمثل فى مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من كافة أجهزة الدولة المصرية بالحذر والحرص في التعامل مع الوضع في سيناء وتأكيده الحاسم بأن الحذر والحرص مستمر من كل الأجهزة.. لا تغمض عين أو جفن.. اوعوا تطمئنوا.. دايما عنينا منتبهة لكل حاجة.. ومعانا أبناء سيناء.. ومش تسكتوا على حد.. ولما مش قدرنا نعمل قبل كده في الفترة من 2006 إلى 2010.. والنهاردة خلي بالكم.. احنا مش هنضيعه.. بالعكس.. هنشوف حل ونعالجه ونفهمه.. مش نسكت ابدا" معتبراً هذه الرسالة من الرئيس السيسى بمثابة رسالة طمأنة رئاسية لجماهير وأبناء سيناء على استمرار دور الدولة بجميع مؤسساتها فى الحفاظ على سيناء واستمرار الإنجازات والمشروعات القومية لتحقيق استراتيجية الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الفيروز