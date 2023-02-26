أماكن معارض «كلنا واحد» بالقاهرة والجيزة والقليوبية 2023

معارض كلنا واحد أحد الآليات التي اعتمدتها الدولة لتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مع الارتفاع المستمر للسلع الغذائية واستغلال التجار للوضع الاقتصادي ورفع الأسعار بصورة متتالية.

وتوفر معارض كلنا واحد أسعار السلع الغذائية أقل من التجار بنحو 30% سواء سلع غذائية أو غير غذائية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أماكن معارض كلنا واحد بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

معارض كلنا واحد 2023

أطلقت وزارة الداخلية معارض كلنا واحد لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % ، وتم تنفيذ هذه المعارض على 23 مرحلة بدأت في عام 2018 وتستمر في افتتاح فروع جديدة لها حتى الآن في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة تناسب وضع الأسر المصرية التي تعاني من ارتفاع الأسعار مع اتجاه الدولة لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لمواجهة أزمة التضخم.

أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة 2023

شارع خلوصى بالأميرية.

أسواق العابد بشارع الترعة في شبرا.

ميدان شيكولاني، وأسواق الشرقية بشارع بورسعيد.

سلسة أولاد رجب في مدينة نصر.

أمام مسجد السيدة زينب.

أمام مجلس الأمة بعابدين.

أسواق رفعت رجب خلف مستشفى حسني بمدينة نصر.

محلات سيد أبو نادى فى شارع حيدر بحلوان ومحلات خالد عثمان فى شارع المحطة بحلوان”.

أماكن كلنا واحد في الجيزة والقليوبية 2023

ميدان البحوث بالدقي.

ميدان أم المصريين.

ميدان الجيزة.

وفي القليوبية بميدان كاميليا في بنها.

بجوار مجمع المدارس في الخصوص.

وتشارك بعض السلاسل التجارية في توفير منتجات معارض كلنا واحد.

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