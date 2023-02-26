الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المُخدرة، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها إتجار "أ. ا. ا"، 36 سنة، ويقيم دائرة المركز، في مادة الحشيش المُخدر، مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وباتخاذ الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم فرض عدة أكمنة وتمكن ضباط المركز من إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته قطع من مادة الحشيش المُخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته الحشيش من أجل الاتجار فيه والتربح من خلاله.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محكمة جنايات سوهاج عاطل السجن المؤبد المواد الم خدرة شرطة البلينا محافظة سوهاج المستشار عبد الفتاح الصغير

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