رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

بعد تسجيل المتطابق عليهم الشروط في مسابقة معهد معاوني الأمن، يرتفع البحث عن رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للذكور والإناث، بعد موافقة “وزير الداخلية” بالقبول في دفعة جديدة للطلاب من الشهادة الإعدادية وما يعادلها. للالتحاق في معاهد معاوني الأمن.



رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023

من هذا الجانب، يستطيع للطلاب المتقدمين لـ معاهد معاوني الأمن، الاطلاع بشكل كامل على نتيجة معاهد معاوني الأمن فور ظهور النتيجة بالدخول على اللينك التالي اضغط هنــــــــــــــــــــــا

خطوات معرفة نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة

-أولا: يجب الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر اللينك التالي: https://moi.gov.eg من أجل الحصول على نتيجة معاهد معاونى الأمن الدفعة السابعة.

-ثانيا: اختيار أيقونة معاوني الأمن.

-ثالثا: كتابة الرقم الذى كان يتابع به الاختبارات.

-رابعا: ظهور النتيجة.

أسماء الناجحين في معهد معاوني الأمن

كانت وزارة الداخلية قررت يوم السبت 18 فبراير، فتح الالتحاق في معاهد معاوني الأمن، ذلك حتى يوم الأربعاء 22 مارس، مشيرة إلى أنه يمكن التقدم بمعاهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن الاستعلام عن أسماء الناجحين في معهد معاوني الأمن بمتابعة الرابط التالي: https://moi.gov.eg.

شروط الالتحاق في معهد معاوني الأمن 2023

-يجب أن يكون مصري الجنسية.

-الأبوين يتمتعان بالجنسية المصرية.

-يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- يجب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

-عدم وجود حكم سابق في عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

-عدم فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.

-يجب اجتياز اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

-يجب اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية.

-يجب اجتياز الاختبارات المقررة أمام اللجنة.

-يجب ألا يقل الطول عن 170 سم، بالنسبة "للشباب".

-بالنسبة للبنات ألا يقل طول الفتاة عن 160سم.

-عدم كونه مجنداً بالقوات المسلحة.

-عدم التحاقه بالخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.

-عدم الزواج أو سبق له الزواج.

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