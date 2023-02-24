الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط مفتوح.. تقديم معهد معاوني الأمن 2023.. الشروط

معاوني الأمن
معاوني الأمن

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023، من أكثر الموضوعات بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يتساءل عدد كبير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، عن تفاصيل الالتحاق بمعهد معاوني الأمن لعام 2023، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من خريجي الشهادة الإعدادية.

لذا يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية موعد تقديم معهد معاوني الأمن والشروط الواجب توافرها للإناث والذكور وأيضا لينك التقديم.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023

كشفت وزارة الداخلية أن موعد التقديم بالالتحاق في معهد معاوني الأمن 2023، يبدأ اعتباراً من يوم 18 فبراير، ويظل مستمر حتى الشهر المقبل (مارس) الموافق الأربعاء 22-3-2023.

موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2023

يبدأ الطلاب والطالبات في سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من مقار المعهد الخاصة بتدريب الشرطة، بدءاً من يوم 18 فبراير الجاري وحتى 22 مارس 2023.

شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 للإناث والذكور

أعلنت وزارة الداخلية شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023 للراغبين في الالتحاق بالمعهد، حيث يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين، ما يلي:

1- الجنسية مصري ومن أبوين مصريين.
2- العمر لا يقل عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند الالتحاق بالمعهد.
3- حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4- لا يكون لديه أحكام جنائية سابقة أو حالية.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 وخطوات تسجيل طلب الالتحاق


5- لم يتم فصله سابقا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام.
6- لا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم بالنسبة، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.
7- يتوفر به جميع شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.
8- لا ينتمي إلى مجندي القوات المسلحة، أو الشرطة أو أى جهة أخرى.
9- غير متزوج أو سبق له الزواج.
10- حسن السمعة.

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

يستطيع الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن لعام 2023، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التالي:
https://moi.gov.eg/home.
ثم اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

أقسام معهد معاوني الأمن 2023

يحتوي المعهد على العديد من التخصصات التي يمكن للمتقدمين الاختيار من بينهم عند الالتحاق بالمعهد حسب رغبته، وهي كالآتي:

• إدارة الجوازات والسفارات.
• قطاعات الحماية المدنية.
• قطاع البحث الجنائي.
• المطارات الجوية.
• الهيئات المرورية.

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رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 وخطوات تسجيل طلب الالتحاق

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