الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

تعليق الرئيس السيسى على شائعات بيع قناة السويس (إنفوجراف)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حجم الشائعات التي تثار بين الحين والآخر، لافتًا إلى دورها في عرقلة عمليات التنمية.

وقال الرئيس السيسي ممازحًا خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «قالوا هنبيع قناة السويس وحطوا القيمة تريليون دولار وعملولي فيديو متجمع عشان يثبتوا صدق كلامهم.. أنا عارف إن المصريين منتبهون وواثق في وعي الشعب المصري وعدم تصديقه لمثل تلك الشائعات».. وجاءت أبرز توجيهات الرئيس السيسي على النحو التالي:

السيسي الرئيس السيسي قناة السويس بيع قناة السويس تنمية سيناء

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وائل لطفي

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