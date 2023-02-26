بعد واقعة الطالبة «رودينا».. تعرف على عقوبة التنمر بالآخرين

ما زالت قصة الطالبة رودينا أسامة التى ماتت بسبب التعرض للتنمر من زميلاتها على شكلها، تتصدر منصات السوشيال ميديا، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتعريف التنمر المدرسي وعقابه

يُعرّف التنمر المدرسي على أنّه حالة يتعرّض فيها الطفل أو الطالب لمحاولات متكررة من الضرب أو الهجوم الجسدي والكلامي من قبل طفل أو طالبٍ آخر أو مجموعة من الطلاب، وعادةً ما تحدث هذهِ الظاهرة بين شخصٍ قوي يُهاجم شخص أضعف منه من الناحية البدنيّة، أو النفسيّة، أو كليهما، وهذا الهجوم يترك الكثير من العواقب النفسيّة السلبيّة.

والتنمر المدرسي هو مجموعة المضايقات التي قد يقوم بها فرد من الأفراد أو مجموعة من الأشخاص تجاه شخص آخر بشكل متعمد ويتنوع ذلك ما بين الإيذاء الجسدي أو الإيذاء اللفظي أو حتى الإيذاء النفسي بهدف إبقاء ذلك الشخص المُستهدف ضمن دائرة السخرية والإهانة والإذلال، ويُمكن للتنمر المدرسي أن يكون بين الطلاب وقد يطال الهيئة التدريسية أو حتى المنشآت التدريسية.

عقوبة التنمر

تم إصدار القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب التعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون على: يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التحقيقات الخاصة بالتنمر على الطالبة رودينا أسامة داخل مدرسة دار الحنان بالهرم حيث قالت لها زميلة: "شكلك وحش" وبعدها توفيت الطالبة من الحزن.