الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحت شعار «حقك تنظمي»..

بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت محافظة القليوبية عن بدء فعاليات حملة "حقك تنظمي" والتي تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية؛ لتقديم الخدمات المجانية الموسعة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" في إطار الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

ووجّه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لتنفيذ الحملة بالمستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، وذلك على مدار مدة تنفيذ الحملة والتي تنفذ على مرحلتين، الأولى في الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس بإدارات (بنها- كفر شكر- قها- حي شرق شبرا الخيمة- القناطر الخيرية- الخانكة)  في حين تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس بإدارات ( طوخ- قليوب- العبور- حي غرب شبرا الخيمة- شبين القناطر).

وأوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.

الحملة التنشيطية التوعية الصحية الصحة الإنجابية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية تنظيم الأسرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حملة حقك تنظمي مديرية الصحة بالقليوبية

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