الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيفاء أبوغزالة: السياسات الاجتماعية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل الفئات المستهدفة

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول

أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن مؤتمر سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي يعقد في وقت مهم يتطلب الوعي للتحركات المهمة، التي تسير حولنا وتتعلق بالسياسات الاجتماعية، وهو ما أدركه مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورحب بعقد اللقاء في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، والذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، ولمدة يومين بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ووزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وعدد من كبار المسئولين المعنيين في الدول العربية.

وأكدت هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، أهمية أن تتضمن السياسات الاجتماعية النظر بعين الاعتبار لاحتياجات كل الفئات المستهدفة حتى تحقق النتائج المرجوة.

من جانبه، قال ممثل (اليونيسف) في مصر، جيريمي هوبكنز، إن المنظمة تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في دعم حقوق الأطفال، فيما يتعلق بالتغذية وتخفيض نسبة التقزم وضعف الوزن.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتجاهل تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، التي أسهمت في ضعف جودة الغذاء الموجهة للأطفال، لذا نركز في (اليونيسف) على أمرين، الأول هو تمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية للأطفال، والثاني يتعلق بتعزيز قدرات العاملين في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية في مصر.

التربية والتعليم والتعليم الأمين العام المساعد الأمن الغذائي المستشار علاء فؤاد الفئات المستهدفة الشئون الاجتماعية

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وائل لطفي

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