مدير «نجع حمادي التعليمية» يوجه بضرورة ترشيد الطاقة الكهربائية في المدارس

شهد أبو الوفاء عبدالسلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، طابور الصباح والسلام الوطني، بمدرستيّ شركة السكر الابتدائية والإعدادية، لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط الإداري، يرافقه محمد فتحي المرواني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

كما شهد تكريم عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الإعدادية الفائقين رياضيًا، بحضور عاطف أحمد علي مدير المدرسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية بالمدارس.

وتفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وقاعات، وتابع السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات بالمدرستين.

وشدد المدير العام، على ضرورة ترشيد الطاقة الكهربائية، والمحافظة على المرافق العامة والاهتمام بالنظافة العامة للمبنى والفناء المدرسي، ودورات المياه، وتفعيل دور الإشراف وبخاصة في نظافة المدرسة، كما شدد على متابعة المعلمين داخل الفصول والتوقيع في سجلات المعلمين.

وأكد المدير العام، على الاهتمام بالفائقين والموهوبين من الطلاب، وتفعيل دور حجرة الدمج بالمدارس، ووحدة التدريب بالمدارس.

يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية الميدانية التي يجريها مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، للوقوف على مدى الانضباط الإداري، وسير العملية التعليمية.