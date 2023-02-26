الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في يومها الأول.. «حقك تنظمي» بالشرقية تقدم خدمات لـ 11353 منتفعة

حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، في يومها الأول بالمرحلة الأولي، قدمت الخدمة الطبية لعدد 11353 منتفعة بالمحافظة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملة "حقك تنظمي" انطلقت صباح، أمس السبت، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولى للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع 219 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعومة بخدمة الأخصائي، و13 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة. 

 وذلك بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من 113 طبيبا مدربا، و 320 ممرضة، و 387 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ونوه "مسعود" أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي "العاشر من رمضان، ههيا، صان الحجر  بلبيس، الصالحية، الإبراهيمية، مشتول السوق، القرين، أبو حماد، ديرب نجم" والتي تستمر لمدة ٥ أيام من 25 فبراير إلى 1 مارس.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

الانجابية استمرت التنشيطية الحملة التنشيطية الحي الخدمات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته اليوم.. ومصادر: انطلاق الجلسات النقاشية قريبًا

رئيس مدينة بورفواد: حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط فارزي القمامة

وكيل زارعة الغربية: نظام الري الحديث يوفر 40% من الأسمدة والطاقة والمياه

في يومها الأول.. «حقك تنظمي» بالشرقية تقدم خدمات لـ 11353 منتفعة

البترول تخطط لزيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية لـ8 مليارات دولار

الرئيس السيسى: لسنا سببًا فى ارتفاع الأسعار لكننا نشعر بالعبء على الأسر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل