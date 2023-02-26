في يومها الأول.. «حقك تنظمي» بالشرقية تقدم خدمات لـ 11353 منتفعة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، في يومها الأول بالمرحلة الأولي، قدمت الخدمة الطبية لعدد 11353 منتفعة بالمحافظة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملة "حقك تنظمي" انطلقت صباح، أمس السبت، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولى للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع 219 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعومة بخدمة الأخصائي، و13 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

وذلك بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من 113 طبيبا مدربا، و 320 ممرضة، و 387 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ونوه "مسعود" أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي "العاشر من رمضان، ههيا، صان الحجر بلبيس، الصالحية، الإبراهيمية، مشتول السوق، القرين، أبو حماد، ديرب نجم" والتي تستمر لمدة ٥ أيام من 25 فبراير إلى 1 مارس.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.