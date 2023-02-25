على الطريقة العالمية.. شاشات وإضاءات فى اليوبيل الفضى لمدينة الإنتاج الإعلامى (صور)

احتفلت اليوم مدينة الإنتاج الإعلامي باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، بقاعة الاحتفالات بالمدينة، الحفل الذي انطلق في السابعة مساءً، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة، إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وصمم مهندس الإضاءة طارق صبري شاشات وإضاءات خصيصًا لهذا الحفل على الطراز العالمي من أجل الحدث الضخم، وعبر طارق عن سعادته بتصميم إضاءة الحفل، مؤكدًا أن هذه المرة الثانية التي يصمم إضاءة حفل مدينة الإنتاج بعد أن صممها عام 2018 ولكن هذه المرة حرص على التطوير بشكل أكبر.

وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما الذين أثروا بأعمالهم الفنية الخالدة، التي أنتجتها المدينة على مدار تاريخها الشاشات العربية والمصرية، وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط.

كما تم أيضًا تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين لم يدخروا جهدًا في خدمة هذا الكيان الضخم، وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة على مدار الـ25 عامًا، لتكون الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأحد عناصر القوى الناعمة لجمهورية مصر العربية.

وقامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بوضع عدد من اللافتات استعدادًا لانطلاق احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي، والمقرر انطلاقها بعد قليل بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشائها.

حيث قامت كافة قطاعات المدينة بوضع اللمسات النهائية لإخراج الحفل بأبهى صورة، والتي تناسب اسم ومكانة مدينة الإنتاج الإعلامي، الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة الذي ولد عملاقًا وظل هكذا على مدار الـ25 عامًا الماضية.

وسوف يشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين وكتاب الدراما، الذين تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ الدراما العربية.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد أصدرت طابع بريد تذكاريًا بهذه المناسبة التي توافق ذكرى تأسيس المدينة في نوفمبر 1997 بسواعد مصرية خالصة، وخبرات عالمية على أعلى مستوى.