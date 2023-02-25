السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

إنفوجراف| كم مواطن حصل على التطعيم ضد «كورونا» مجانًا؟

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تحرص الدولة على التوسع في خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا، فقد أطلقت مؤخرا حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين وضمان الوصول إليهم في المحافظات، معلنة تطعيم 3 ملايين و600 ألف و582 مواطنا، منذ انطلاق الحملة في 29 يناير الماضي وحتى 21 فبراير الجاري ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الوباء.

شملت حملة طرق الأبواب التي أطلقتها وزارة الصحة مع بداية 2023، تطعيم كل مواطن على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية)، في أربع محافظات وهي (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا) حيث يستمر عملها 4 أيام في كل محافظة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، إن أسيوط كانت المحافظة الأعلى في أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، حيث بلغ عدد المطعمين من خلال الحملة 886 ألفا و489 مواطنا، مؤكدًا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

أكثر من 100 مليون جرعة 

أما عن حصيلة خطة التطعيمات للمواطنين ضد كورونا، أعلن قنديل تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا إلى 100 مليون و917 ألف جرعة منذ بداية الجائحة. 

وأوضح أن عدد تطعيمات المواطنين وصل بالجرعة الأولى إلى 50 مليون جرعة، والثانية 37 مليونا و555 ألفا، والجرعة الثالثة 11 مليون مواطن، و37 ألف مواطن حصل علي الجرعة الرابعة.

وأكد قنديل في تصريحات صحفية أنه تم وضع خطة عمل للفرق الطبية لتوفير جميع أنواع التطعيمات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة، حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة.

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