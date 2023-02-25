«مزيفون».. وقائع القبض على مواطنين انتحلوا صفة طبيب

من حين لآخر، تلقي الأجهزة المختصة، القبض على مواطنين، لم يتلقوا التعليم الكافي، ولكنهم امتهنوا مهنة الطب بدون شهادات، أو تراخيص، منتحلين صفة أطباء في مختلف التخصصات في عدد من المحافظات.



ونوضح خلال التقرير التالي عددًا من القضايا التي جرى فيها القبض على متهمين انتحلوا صفة أطباء وأوهموا ضحاياهم بممارسة مهنة الطب.



القبض على عامل كشري انتحل صفة طبيب بالسويس



تواصل النيابة العامة، التحقيق في واقعة انتحال بائع بمحل كشري لصفة طبيب، والقيام بالكشف على المواطنين بالسويس، بعد صدور قرار بحبسه 4 أيام.



وخلال التحقيقات قال المتهم، إنه ارتدى البالطو الأبيض خلال احتفاله بمناسبة حصوله على شهادة من مركزٍ للعلومِ الطبية والطب البديل في الحجامة، وأنكر ممارسته للطب.

البداية كانت عندما ألقت قوات الشرطة في السويس، القبض على عامل بمحل كشري، بتهمة إدارة وتشغيل مركز طبي دون ترخيص، وذلك بعد اتخاذ مديرية الصحة إجراءات قانونية ضد العامل.



وأكدت تحريات المباحثِ مزاولةَ المتهم عملًا من أعمالِ الطب البديل -الحجامةَ تحديدًا- على ما يَربُو على عاميْنِ.



القبض على منتحل صفة طبيب بشري بالخانكة وغلق العيادات بالشمع الأحمر

وفي نوفمبر الماضي، تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان في القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص، ينتحل صفة طبيب بشري داخل عيادات طبية غير مرخصة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أن رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة، توجه إلى العيادة التخصصية التي يعمل بها المشكو في حقه للتأكد من صحة الواقعة، وتبين وجود شخص يدعى "س.ع"، يزاول مهنة الطب البشري بدون ترخيص مزاولة مهنة ويحمل رقمًا قوميًا وجواز سفر بدون مهنة وكارنيه طالب ويقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وكتابة وصفات علاجية.

القبض على طبيب بشري مزيف ببني سويف

وفي سبتمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بني سويف- متهم بانتحال صفة طبيب بشري، بعدما كشفت التحريات عن أنه أنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده في محافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، مبلغ مالي، عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطه الإجرامي.



وبمواجهة المتهم اعترف بانتحال صفة طبيب بشري، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية، مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.