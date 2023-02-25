بفائض تخطى 18 مليون جنيه.. نقابة مهندسي القاهرة تعتمد الميزانية

اعتمدت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ميزانية النقابة لعام 2022 وموازنة 2023 وذلك بموافقة الاغلبية من حضور الجمعية العمومية لنقابة القاهرة.

وقد أعرب المهندس ضياء الكيكى امين النقابة عن سعادته بالحضور الكبير الذي شهدته الجمعية مثمناً المناقشات التي دارت بين المنصة والمهندسين الحضور.

ورحب أمين نقابة القاهرة بالحضور ثم استعرض ابرز انشطة النقابة خلال الفترة من 1/1/2022 وحتى 31/12/ 2022.

وقال الكيكي في كلمته إن مجلس النقابة الحالي أخذ على عاتقه رسالة نبيلة لها أهميتها ودورها البالغ في الإسهام في بناء الوطن بما يحقق طموحات السادة المهندسين وأسرهم ومستمرين إن شاء الله بدعمكم في استكمال رسالتنا وذلك عبر الدفاع عن حقوق المهندسين وأسرهم.

وبحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عقدت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة جمعيتها العمومية، ورحب المهندس حسام الدين عفيفي رئيس النقابة بالحضور من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية.

وقال عفيفي مخاطبًا الحضور، إن حضوركم الجمعية العمومية هو سبيلكم للنهوض بمستقبل النقابة وصون مكتسباتكم ولتحقيق الآمال التي عقدنا العزم على إدراكها عزةً وكرامة لهذه النقابة العريقه وشرفا لمجلسها القائم على خدمتكم بكل ما مكنه الله من قوة.

وأضاف أنه في سبيل وفاء مجلس النقابة الحالى بعهده وكلمته التى أشهد الله وإياكم عليها فقد تحمل أداء ما عليه من تكليفات إعلاء للرسالة التي حملها خدمة للمهندسين وأسرهم وتلبية لحاجاتهم وتحقيقًا لآمالهم ما زالت أمانة المجلس في أعناقنا، وما يزال دعمكم عوناً للمجلس ليستمر فى حمل رسالته وبما يرقى لتحقيق طموحات المهندسين وأسرهم.