وظائف التأمين الصحي الشامل 2023.. بالتفاصيل

يبحث العديد من المواطنين عن وظائف التأمين الصحي الشامل، حيث تم فتح باب التعيينات في هيئة التأمين الصحي الشامل لجميع المؤهلات برواتب مجزية جدا والتخصصات المطلوبة (محاسبين -مهندسين- سائقين- أمن -عمال -فنيين -إداريين -مشرفين -كيميائيين -عمال وغيرها من التخصصات).

رابط تقديم وظائف التأمين الصحي الشامل 2023

يتيح موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي رابط تقديم وظائف التأمين الصحي الشامل 2023 وإرسال السيرة الذاتية من هنـــــا www.uhia.gov.eg

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تخصصات وظائف التأمين الصحي الشامل 2023



في هذا السياق ترصد “الدستور” كل التفاصيل عن الوظائف المطلوبة

١-أخصائي شؤون الاستثمار: يشترط مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

٢-أخصائي حسابات موازنة: يفضل الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

٣-أخصائي تحصيل ومتابعة إيرادات: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

٤-كاتب شؤون مالية: مؤهل فوق المتوسط أو متوسط.

٥-أخصائي مخازن: مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

٦-أمين مخازن: مؤهل فوق المتوسط أو متوسط.

٧-أخصائي شؤون مرضى: مؤهل عال مناسب (طب بشري، طب أسنان، صيدلة)

٨-أخصائي تسجيل وإصدار: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

٩-أخصائي منافذ التأمين الصحي الشامل: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١٠-أخصائي خدمة عملاء: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١١-أخصائي مراجعة فنية: مؤهل عال مناسب «طب بشري، طب أسنان، صيدلة».

١٢-أخصائي مراجعة حسابية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١٣-أخصائي بنية أساسية وتأمين معلومات: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١٤-أخصائي نظم ومعلومات ودعم فني: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١٥-أخصائي إحصاء وتقارير ونشر إلكتروني: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١٦-أخصائي إدارة وتنمية مواهب: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١٧-أخصائي عمليات موارد بشرية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١٨-أخصائي شؤون إدارية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

١٩-كاتب شؤون إدارية «مشرف حركة ونقل»: مؤهل متوسط أو فوق متوسط يناسب مع نوع وطبيعة العمل.

٢٠-كاتب شؤون إدارية «شؤون مقر، مسؤول الصادر والوارد»: مؤهل متوسط أو فوق متوسط يناسب مع نوع وطبيعة العمل.

٢١-أخصائي أمن: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

٢٢- سائق: مؤهل أقل من المتوسط