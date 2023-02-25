«رسالة الإمام» و«جعفر العمدة» و«ضرب نار» و«حضرة العمدة» حصريًا على شاشات «المتحدة»

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن قائمة أعمالها الدرامية لموسم رمضان المقبل، ٣ مسلسلات ينتظر الجمهور عرضها بشغف، وهى «رسائل الإمام»، الذى سيُعرض على قناة الحياة، و«جعفر العمدة» على DMC، و«ضرب نار» على ON، و«حضرة العمدة» على CBC.

ويؤدى النجم الكبير خالد النبوى بطولة «رسالة الإمام»، الذى يعد تجربة مختلفة له، ويجسد العمل سيرة الإمام الشافعى، أحد الأئمة الأربعة الذين وضعوا مذاهب الفقه الإسلامى.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا بين نهاية القرن الثانى وبداية القرن الثالث الهجرى، إذ تشهد مصر فى هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، فى وسط كل هذه الأمور يزور الإمام محمد بن إدريس الشافعى مصر، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه فى تخطى البلاد هذه العقبات، وفى الوقت ذاته، يعيد مراجعة حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأى رغم ظهور ما يثبت خطأه ليس أمرًا محمودًا.

وشهدت فترة إقامة الإمام الشافعى فى مصر نزاعات شديدة على الحكم، وكان «السرى بن الحكم» و«عبدالعزيز الجروى» بطلى هذه النزاعات، حيث رأى كلاهما نفسه أحق بولاية مصر، وكلاهما حشد الجيوش ودبر المؤامرات للوصول لأغراضهما، واستخدما فى ذلك الكروت المتاحة أمامهما، من الأقباط المصريين، للأندلسيين الهاربين من بلادهم إلى الإسكندرية، وكذلك الصوفية.

ويشارك فى بطولة المسلسل، الفنانون أشرف عبدالغفور ومحمد الشرنوبى وأروى جودة وسلمى أبوضيف ونضال الشافعى وفرح بسيسو وخالد أنور، والمسلسل تأليف مريم نعوم وإخراج الليث حجو.

أما «جعفر العمدة»، فهو مفاجأة النجم محمد رمضان لجمهوره، حيث يظهر خلاله بشكل استثنائى، من خلال قصة المعلم جعفر، وهو رجل أعمال فى الأربعينيات من عمره، ومتزوج من ٣ سيدات ويعيش فى حى السيدة زينب.

ويمتلك «جعفر» شركة مقاولات وتقسيم أراضٍ وغيرها، ويقرض رجال الأعمال أموالًا من أجل تنفيذ مشروعاتهم، وذات مرة تجيئه سيدة وتطلب منه ٤٠٠ مليون جنيه لإنقاذ والدها من السجن، فيعقد معها صفقة ليمنحها الأموال مقابل الزواج منها، ليدخل الثنائى فى صراعات خلال الأحداث.

وأوشك «رمضان» على الانتهاء تمامًا من تصوير المسلسل الجديد، الذى يعد من أكثر المسلسلات التى حققت معدلات إنجاز فى التصوير خلال الموسم الدرامى الرمضانى.

وتشارك فى البطولة زينة ومنة فضالى وإيمان العاصى ومى كساب وهالة صدقى، وهو من إخراج محمد سامى.

فيما يتألق الثنائى ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى هذا العام فى مسلسل «ضرب نار»، وهو العمل الثانى لهما بعد نجاح آخر أعمالهما «اللى مالوش كبير».

ويدخل المسلسل الجديد فى فئة الدراما الشعبية، ويتناول قصة سيدة من شبرا تدخل فى قصة حب مع شاب مكافح قادم من الصعيد، ويتعرض الثنائى لأزمات ويسعيان للتغلب عليها.

والعمل إخراج مصطفى فكرى، وتشارك فى بطولته سهير المرشدى وماجد المصرى، وعدد كبير من النجوم.

وتشارك النجمة روبى فى الدراما الرمضانية بمسلسل «حضرة العمدة»، وتقدم خلاله قصة فتاة وصلت إلى مستوى تعليمى مرموق، ثم تضطر إلى العمل عمدة لإحدى القرى، للحفاظ على ميراث منصب العمودية داخل عائلتها، فتعيش حياة جديدة وأجواءً مختلفة.

وتشارك فى بطولة العمل الفنانة القديرة سميحة أيوب ومحمود عبدالمغنى ومحمد محمود عبدالعزيز ووفاء عامر، ومن إخراج عادل أديب.