السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سلفنى 70 جنيهًا».. شهود عيان يروون تفاصيل ذبح قهوجى فى الشارع

ذبح
ذبح

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال شهود العيان في واقعة اتهام شاب بقتل جاره بسبب خلافات مالية.

وقال الشهود، إن الواقعة حدثت بسبب خلافات بين بائع خضروات وقهوجي، على مبلغ مالي 70 جنيهًا اقترضها المتهم من المجني عليه وعندما طلب منه رده ماطله عدة مرات فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض فخر صريعًا.

  • قتيل في الشارع

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد خالد إبراهيم مأمور قسم شرطة البساتين، مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث، وتبين وجود جثة قهوجي يدعي «صابر»، مصاب بطعنات بالصدر والبطن والظهر، وتبين احتجاز الأهالي للقاتل والتعدى عليه بالضرب.


- ضبط المتهم

نجح رجال المباحث في ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واستكمال التحريات حول الواقعة.

 

كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ومضاهاتها بالسلاح المضبوط، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

نيابة البساتين الجزئية شهود العيان خلافات مالية جار شاب قتيل في الشارع

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وائل لطفي

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