الآن.. لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

يبحث الآلاف من الشباب عن لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 على الإنترنت عقب إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من معهد معاوني الأمن.

تقديم معهد معاوني الأمن 2023

ويأتي لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 أحد التسهيلات والميزات التي تقدمها وزارة الداخلية، للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، حرصا على وقتهم وتسهيلا عليهم.

ويعتبر لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 طريقة سهلة للتقدم لمعاهد معاوني الأمن بدلا من التوجه إلى مقار المعاهد المنتشرة في المحافظات، على أن يقتصر ذلك على سحب الملفات وأداء الاختبارات فقط.

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وحددت وزارة الداخلية لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 من خلال الرابط التالي : moi.gov.eghttps

ويمكن التوصل إليه أيضا من خلال موقع البحث على الإنترنت جوجل.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

وشكفت وزارة الداخلية أن التقديم للالتحاق عن طريق لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023، من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eghttps://(خدمات معاونى الأمن) بينما تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاونى الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة ، الشرقية، القليوبية، الدقهلية ، دمياط ، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية السويس، بورسعيد) ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات(البحيرة ، المنوفية ، كفرالشيخ ، الإسكندرية، مطروح ، الغربية ، خارج الجمهورية) ومعهد معاونى الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات(الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ، الوادى الجديد ، البحر الأحمر).