السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الآن.. لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

يبحث الآلاف من الشباب عن لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 على الإنترنت عقب إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من معهد معاوني الأمن.

 

 تقديم معهد معاوني الأمن 2023

ويأتي لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 أحد التسهيلات والميزات التي تقدمها وزارة الداخلية، للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، حرصا على وقتهم وتسهيلا عليهم.

 

رابط مفتوح.. تقديم معهد معاوني الأمن 2023.. الشروط

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 وخطوات تسجيل طلب الالتحاق

ويعتبر لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 طريقة سهلة للتقدم لمعاهد معاوني الأمن بدلا من التوجه إلى مقار المعاهد المنتشرة في المحافظات، على أن يقتصر ذلك على سحب الملفات وأداء الاختبارات فقط.

 

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

 

وحددت وزارة الداخلية لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 من خلال الرابط التالي : moi.gov.eghttps 

ويمكن التوصل إليه أيضا من خلال موقع البحث على الإنترنت جوجل.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 وأماكن سحب الكراسات

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 بعد الإعدادية على موقع وزارة الداخلية

وشكفت وزارة الداخلية أن التقديم للالتحاق عن طريق لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023، من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eghttps://(خدمات معاونى الأمن) بينما تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاونى الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة ، الشرقية، القليوبية، الدقهلية ، دمياط ، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية السويس، بورسعيد) ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات(البحيرة ، المنوفية ، كفرالشيخ ، الإسكندرية، مطروح ، الغربية ، خارج الجمهورية) ومعهد معاونى الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات(الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ، الوادى الجديد ، البحر الأحمر).

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 البحث علي الأنترنت الموقع الرسمى لوزارة الداخلية تقديم معهد معاوني الأمن 2023 تقديم معهد معاوني الأمن قبول دفعة جديدة معاهد التدريب الشرطية معهد معاوني الأمن 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

المدارس تستعد لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني

مجلس الجبلاية يدرس تقديم استقالته بعد هزيمة منتخب الشباب

مصر تودع أمم إفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام السنغال برباعية

مسلسلات رمضان 2023.. 13 بوستر دعائي منفرد لأبطال مسلسل «حضرة العمدة» (صور)

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرني».. عقارب الساعه لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال