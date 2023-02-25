تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انطلقت أولى مبارياته أمس الجمعة وتستمر المباريات حتى مساء الأحد المقبل، حيث بدأ جمهور الكرة في مصر والعديد من الدول بالبحث عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس وهي المباراة القادمة للريدز بعد الخسارة الكبيرة من ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وستقام المباراة القادمة لفريق نادي ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم السبت حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويتعرض نادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي إلى إخفاقات عديدة خلال مشواره في الدوري ودوري أبطال أوروبا حيث يحل في مركز متأخر في الدوري للموسم الحالي بعدما كان ينافس على اللقب في الموسم الماضي حتى المباراة الأخيرة.

ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي

وقبل بداية الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز يحل فريق نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثامن بعدما خاض 22 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات بينما تعادل في 5 مباريات وتلقى 7 هزائم ليمتلك في رصيد نقاطه 35 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول

الترتيب الفريق لعب النقاط 1 أرسنال 24 57 2 مانشستر سيتي 24 52 3 مانشستر يونايتد 24 49 4 توتنهام 24 42 5 نيوكاسل 23 41 6 فولهام 25 39 7 برايتون 22 35 8 ليفربول 22 35 9 برينتفورد 23 35 10 تشيلسي 23 31 11 أستون فيلا 24 31 12 كريستال بالاس 23 26 13 نوتنغهام فورست 24 25 14 ليستر سيتي 24 24 15 ولفرهامبتون 24 24 16 وست هام 24 23 17 ليدز يونايتد 24 22 18 إيفرتون 24 21 19 بورنموث 23 21 20 ساوثهامبتون 24 18

كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كما يدخل فريق كريستال بالاس، مباراة اليوم أمام نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الثاني عشر برصيد نقاط 26 نقطة من 23 مباراة.