السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاسكريستال بالاس في الدوري ا

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انطلقت أولى مبارياته أمس الجمعة وتستمر المباريات حتى مساء الأحد المقبل، حيث بدأ جمهور الكرة في مصر والعديد من الدول بالبحث عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس وهي المباراة القادمة للريدز بعد الخسارة الكبيرة من ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

 

 موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وستقام المباراة القادمة لفريق نادي ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم السبت حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويتعرض نادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي إلى إخفاقات عديدة خلال مشواره في الدوري ودوري أبطال أوروبا حيث يحل في مركز متأخر في الدوري للموسم الحالي بعدما كان ينافس على اللقب في الموسم الماضي حتى المباراة الأخيرة.

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ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي

وقبل بداية الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز يحل فريق نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثامن بعدما خاض 22 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات بينما تعادل في 5 مباريات وتلقى 7 هزائم ليمتلك في رصيد نقاطه 35 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول

الترتيبالفريقلعبالنقاط
1أرسنال 

24

57

2مانشستر سيتي 

24

52

3مانشستر يونايتد  

24

49

4توتنهام

24

42

5نيوكاسل

23

41

6فولهام

25

39

7برايتون

22

35

8ليفربول

22

35

9برينتفورد

23

35

10تشيلسي

23

31

11أستون فيلا

24

31

12كريستال بالاس

23

26

13نوتنغهام فورست

24

25

14ليستر سيتي 

24

24

15ولفرهامبتون

24

24

16وست هام

24

23

17ليدز يونايتد

24

22

18إيفرتون

24

21

19بورنموث

23

21

20ساوثهامبتون

24

18

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كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كما يدخل فريق كريستال بالاس، مباراة اليوم أمام نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الثاني عشر برصيد نقاط 26 نقطة من 23 مباراة.

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