ماذا يفعل محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام كريستال بالاس؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام كريستال بالاس، قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي رقم 12 لنجمنا محمد صلاح أمام كريستال بالاس في مشواره الكروي.

- خاض محمد صلاح 11 مواجهة سابقة ضد كريستال بالاس، بواقع مباراتين بقميص تشيلسي و9 مواجهات بقميص ليفربول، وجميعها في الدوري الإنجليزي.

- ساهم محمد صلاح في قيادة فريقه (تشيلسي وليفربول) نحو تحقيق 9 انتصارات، وتعادل وحيد، ومثله هزيمة واحدة.

- وجاءت الخسارة الوحيدة بقميص تشيلسي في موسم 2013-2014، حيث لم يتذوق صلاح مرارة الهزيمة مع ليفربول أمام كريستال بالاس.

- خلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 7 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتلقى بطاقة صفراء واحدة.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين ليفربول وكريستال بالاس، يوم 15 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2022-2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس؟

- يسعى صلاح لتسجيل هدف في مرمى كريستال بالاس، حتى يُصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقميص ليفربول، في ملاعب الخصوم (خارج ملعب ليفربول)، في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح 55 هدفًا في 99 مباراة، متساويًا مع مايكل أوين الذي سجل نفس العدد من الأهداف في 107 مباراة.

- كذلك يأمل صلاح في تسجيل هدفين، لتحقيق رقمًا قياسيًا آخر، حيث سيُصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويحتل محمد صلاح حاليًا المركز الثاني في قائمة هدّافي ليفربول في البريميرليج برصيد 126 هدفًا، خلف روبي فاولر صاحب الصدارة برصيد 128 هدفًا.

- كما يُعد محمد صلاح على بُعد هدف واحد من تسجيل 20 هدفًا في موسم واحد في جميع المسابقات في كل من مواسمه الست مع ليفربول.

تحديات تواجه ليفربول أمام كريستال بالاس

- سيكون فوز فريق ليفربول التالي خارج أرضه رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- وفي حال فوز ليفربول في مباراة اليوم، فإنه سيكون الانتصار الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، معادلًا بهذا الرقم القياسي للفريق في البريميرليج على ملعب الخصم.

وكان ليفربول قد فاز بثمانية انتصارات متتالية على وست بروميتش ألبيون على ملعب الأخير في الفترة بين (1983 إلى 2009)، كما هو الحال أمام نورويتش سيتي (1995 حتى الآن).

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز السابع بفارق الأهداف فقط.

- بينما يتواجد فريق كريستال بالاس، تحت قيادة المدرب السنغالي باتريك فييرا، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.