يورجن كلوب: محمد صلاح أسطورة ليفربول.. والجميع سيدرك قيمته عندما يرحل

تغنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بمحمد صلاح، واصفًا أياه بـ"أسطورة النادي".

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"على الرغم من أن هذا الموسم قد لا يكون قد وصل إلى نفس مستويات السنوات السابقة، إلّا أن محمد صلاح لا يزال لديه إيجابيات، وإذا كنت صلاح، عليك تحطيم الأرقام القياسية".

وأضاف:"أمام بالاس قد يصبح الهداف التاريخي لليفربول، إنه أسطورة الليفر، وهذا ما يحدث مع الأساطير، أنت تدرك فقط كم كانوا رائعين عندما لم يعودوا موجودين هنا، طالما أنهم هنا، لديهم مباريات رائعة وأخرى عادية، ومباريات ليست جيدة جدًا".

وأتم: "في اللحظة التي لم يعد فيها هنا، شخص ما سينظر إلى الأرقام ويقول: يا إلهي، لقد رأينا عظمة حقيقية"، هذه هي الحقيقة، لكنني مدربه، يمكننا الاحتفال بمسيرته عندما ننهي مسيرتنا ونفكر في الأمر كم كان رائعًا، وستكون هكذا 100%".

يواجه ليفربول كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، على ملعب سلهارست بارك بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.